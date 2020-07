Wachtlijsten GGZ? Niet bij neuroCare Den Haag

Den Haag, 6 juli 2020



Onlangs verscheen een rapport van de Algemene Rekenkamer: ‘Aanpak van wachttijden in de specialistische GGZ’. Er is veel kritiek op de wachtlijsten in de Specialistische GGZ. Naar schatting moeten 11.000 patiënten in Nederland op dit moment 4 maanden of langer wachten tot er gestart kan worden met een behandeling.



Geen wachtlijsten



In tegenstelling tot veel andere GGZ-aanbieders kent neuroCare Den Haag op dit moment geen wachtlijsten. Cliënten kunnen zich met een verwijzing SGGZ van de huisarts aanmelden en er wordt binnen enkele dagen een intakegesprek ingepland. In de meeste gevallen kan ook de behandeling direct daarna gestart worden.



neuroCare is een gespecialiseerde GGZ instelling met meerdere vestigingen in Nederland. Vorig jaar is een nieuwe vestiging geopend in Den Haag. Er worden behandelingen aangeboden voor mensen met een (ernstige) depressie, angststoornis (OCS) en ADHD. Naast reguliere behandelmethoden biedt neuroCare een succesvolle methode aan voor cliënten met ernstige depressie via magnetische stimulatie van de hersenen (Transcraniële Magnetische Stimulatie, rTMS). Deze behandeling wordt in de meeste gevallen volledig vergoed door de zorgverzekeraar.



Over neuroCare



neuroCare maakt deel uit van een wereldwijd netwerk, gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg. neuroCare onderscheidt zich in deze markt, door gebruik te maken van wetenschappelijk onderbouwde en gepersonaliseerde behandeltrajecten. De protocollen die gebruikt worden in de neuroCare praktijken zijn de afgelopen 15 jaar ontwikkeld en uitgebreid wetenschappelijk getoetst. neuroCare heeft praktijken in Nederland (Den Haag, Eindhoven, Groningen, Hengelo en Nijmegen), de Verenigde Staten en Australië.



neuroCare Den Haag is gevestigd aan de Lange Voorhout 72, 2514 EH Den Haag.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met neuroCare: telefonisch (024) 7503507 of via email denhaag@neurocaregroup.com.­­­­ Ook kunt u onze website bezoeken: www.neurocaregroup.nl.