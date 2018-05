Handelsmissie om meer voet aan de grond te krijgen in India

Een zware delegatie met minister-president Rutte, vier bewindslieden en de burgemeester van Den Haag reist van 22 tot en met 25 juni af naar India. In het kielzog van de kabinetsdelegatie reizen, onder aanvoering van zakelijk missieleider Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW), in totaal 131 bedrijven mee. De missie voor de bedrijven is georganiseerd door RVO in opdracht van Buitenlandse Zaken.



Schoonmaken van de Ganges



Hans de Boer: ‘Nederland moet voor een gezonde economische toekomst meer voet aan de grond krijgen op snelgroeiende markten buiten Europa, zoals de Indiase. Daar helpen dit soort missies bij. Tegelijkertijd biedt het de kans om de contacten met premier Modi en diverse Indiase ministers verder te intensiveren na eerdere succesvolle missies over en weer. Juist op een markt als de Indiase is het onderhouden van dit soort contacten essentieel. Bijvoorbeeld om voet aan de grond te krijgen bij projecten als het schoonmaken van de Ganges of het versterken van de Indiase landbouwsector. Terreinen waar juist Nederland een succesvolle rol kan spelen en we elkaar kunnen versterken.’



Brexit en handelsoorlog



Met de dreigende handelsoorlog over staal, de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord (EU-India) en bijvoorbeeld de Brexit zijn er volgens De Boer tal van extra redenen waarom het goed is om juist nu met elkaar het gesprek aan te gaan. De Boer: 'Het VK trekt nu bijvoorbeeld jaarlijks nog meer dan 100 Indiase investeringsprojecten aan. Het VK is daarmee voor veel Indiase bedrijven de toegangspoort tot de EU. Na Brexit kunnen wij als geen ander die rol invullen als de markttoegang vanuit het VK tot de interne markt mogelijk lastiger wordt.'



Top met Modi en Nederlandse bedrijven



De meereizende Nederlandse ondernemers komen met name uit de sectoren water, logistiek & maritiem, agro & voeding, tuinbouw, hightech & IT/ Cyber/ruimtevaart en bijvoorbeeld de gezondheid. Voor elke deelsector zijn door het Indiase postennetwerk in samenwerking met RVO parallele programma’s georganiseerd waarbij deelnemers (en ook de verschillende bewindslieden) andere steden aan doen, zoals Delhi, Mumbai en Bangalore. Op donderdag 24 mei organiseert VNO-NCW verder een CEO Round Table Meeting met Nederlandse en Indiase bedrijven en premier Modi. Ook vindt op woensdag 23 mei in Delhi een bijeenkomst plaats georganiseerd door VNO-NCW en de Indiase zusterorganisatie CII met grote Nederlandse investeerders in India en het Indiase ministerie van Economische Zaken over het ondernemingsklimaat. Tevens is er specifieke aandacht voor matchmaking tussen Nederlandse bedrijven en interessante Indiase start ups, onder andere op het terrein van technologie voor schone lucht.



PUM helpt India duurzamer te worden



Bijzondere aandacht tijdens de missie krijgt verder de organisatie PUM dat 40 jaar geleden werd opgericht door VNO-NCW en al die tijd al in India actief is. PUM wordt ook wel het grootste uitzendbureau in Europa van vrijwilligers voor het MKB in ontwikkelende landen genoemd. Meer dan 1.900 mannen en vrouwen staan ingeschreven en helpen ondernemers in ontwikkelende landen. Zo helpen Nederlandse (ex)ondernemers en technici in India bij de verduurzaming van de leerlooierij-sector. Die leerlooierijen zitten aan de bovenloop van de Ganges waardoor nu al een bijdrage wordt geleverd aan het schoner maken van de Ganges. Onder meer Minister Cora van Nieuwenhuizen krijgt tijdens de missie uitleg over dit bijzondere project.



Snelle groei



India groeit jaarlijks met percentages van meer dan 7% en is de op twee na grootste economie in Azie. Ook kent het land een steeds grotere en welvarender middenklasse en goed opgeleide mensen. De Indiase regering onder leiding van Premier Modi werkt hard aan een beter ondernemingsklimaat, schoner water, leefbaarheid in de steden en ontwikkeling van bijvoorbeeld de haveninfrastructuur.