Dunkin’ komt naar Rosada Outlet in Roosendaal

Een van ’s werelds meest toonaangevende coffee & baked goods komt met de Dunkin’ Mobile Store naar Roosendaal op 8 juni.



Dunkin’, een van de meest populaire donut- en koffieketens, komt met haar unieke concept, De Dunkin’ Mobile Store, naar Roosendaal op 8 juni. Met de rijdende Dunkin’ pop-up winkel kan de vraag vanuit het hele land naar het welbekende coffee & baked goods merk, beantwoord worden. Dunkin’ heeft onlangs haar derde vestiging in Rotterdam geopend, een enorm succes. Met de Mobile Store kunnen nu nog meer mensen bediend worden met de populaire koffie en donuts.



Dunkin’ Pop-up store in Roosendaal



Op 8, 9 en 10 juni is de rijdende Dunkin’ store bij Rosada Outlet in Roosendaal te vinden. De ideale locatie om even uit te rusten tijdens het shoppen. Tevens is de Dunkin’ store geschikt voor elk event en locatie: van muziekfestivals tot aan beurzen of als echte store op locaties waar tot op heden nog geen Dunkin’ filiaal te vinden is. De rijdende Dunkin’ winkel is ingericht volgens de nieuwste, internationale huisstijlelementen en is meer dan de food trucks die we op dit moment kennen. Hij doet niet onder voor een echte store, waardoor de complete Dunkin’ experience helemaal tot recht komt.



Over Dunkin’



Dunkin’ (voormalig Dunkin’ Donuts), opgericht in 1950, is een van ’s werelds meest toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ winkels die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Rusland, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland: https://www.dunkindonuts.nl/.



Het hoofdkantoor van Dunkin’ is gevestigd in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies. Voor meer informatie: https://www.dunkinbrands.com/.



Dunkin’ donuts zijn verkrijgbaar voor €2,25 per stuk, 6 stuks zijn €11,50 en 12 stuks zijn verkrijgbaar voor €21,75.