Mensen met een Missie vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen

Mensen met een Missie vraagt samen met zo’n 6000 organisaties over de hele wereld 16 dagen extra aandacht voor het probleem van geweld gericht op vrouwen. Van 25 november – Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen – tot 10 december – Internationale mensenrechtendag. Mensen met een Missie neemt deel aan de wereldwijde actie 16daysofactivism. De organisatie roept op tot het delen van verhalen, bijvoorbeeld via social media zodat wereldwijd aandacht voor dit onderwerp toeneemt.



Jaarlijks zijn miljoenen vrouwen op de wereld slachtoffer van lichamelijk en psychisch geweld. 39% wordt ooit slachtoffer van seksueel geweld, vaak veroorzaakt door een persoon dichtbij. 71% van de slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen en meisjes. Wereldwijd overlijden 137 vrouwen per dag aan de gevolgen van huiselijk geweld.



Wat doet Mensen met een Missie?



Mensen met een Missie zet zich in om de positie van de vrouw te versterken in DR Congo, Colombia, Uganda, Burundi, Bolivia en Indonesië. De organisatie ondersteunt initiatieven van lokale mensen met een missie. Zij werken aan meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen en het tegengaan van huiselijk, psychologisch en seksueel geweld. Ze geven voorlichting aan vrouwen over hun rechten, vangen (getraumatiseerde) vrouwen op en betrekken vrouwen en mannen in het voorkomen en oplossen van conflicten. Verder gaan ze in gesprek met mannen over gendergelijkheid en trainen religieuze leiders, lokale autoriteiten en juridische dienstverleners in het werken aan gendergelijkheid.



Geweld tegen vrouwen komt voor in een partnerrelatie, binnen de familie, in een gemeenschap of in de samenleving. Het geweld kent verschillende vormen, zoals handel in vrouwen, seksuele intimidatie op het werk, seksueel geweld op straat, mishandeling door de partner, opsluiting in huis en gedwongen prostitutie.



Oproep tot actie



Mensen met een Missie publiceert op haar website diverse verhalen van vrouwen in Bolivia en Indonesië die een situatie van geweld proberen te ontvluchten. De organisatie plaats om de dag een dilemma waarin vrouwen zitten die te maken hebben met geweld op de website. De bezoeker kan zich daardoor beter verplaatsen in de situatie van deze vrouwen.



De organisatie roept op tot het geven van meer aandacht aan dit wereldwijde probleem. Dit kan door de verhalen en social media berichten van Mensen met een Missie te delen op social media met het inzetten van #16days, #orangetheworldNL en #mensenmeteenmissie.



Meer informatie: www.mensenmeteenmissie.nl/16days/geweldtegenvrouwe...