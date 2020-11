Nieuw schoenenmerk Perlie introduceert nette herenschoenen met comfort van een sneaker

Het nieuwe Nederlandse schoenenmerk Perlie hoopt de markt te veroveren met comfortabele nette herenschoenen voor de sportieve man. Het comfort van een sneaker, gecombineerd met het design van een nette schoen. Nette schoenen die de hele dag comfortabel zitten en die je die niet ingelopen hoeven worden. Met een fris design en hippe namen als ‘’De Nimma”, “De Mokum” en “De Tilly” wil Perlie het ietwat stoffige imago van de nette schoen te doorbreken.



''Wij hebben gekeken naar de belangrijkste kenmerken van een sneaker en deze op bijna tien punten toegepast in onze nette schoenen'' zegt Daniël Breukers, een van de twee broers die het bedrijf hebben opgericht. ''Zo hebben we een nieuwe buitenzool gemaakt en gepatenteerd en de schoenen zijn voorzien van dezelfde binnenzool en voetbed als een luxe sneaker. Ook hebben we dezelfde voering gebruikt gebruikt en een extra zacht en flexibel soort binnenleer. Hierdoor zit de schoen veel comfortabeler dan traditionele nette schoenen. Zie het als een geüpdatete nette schoen, een nette schoen 2.0.”



Het idee voor Perlie ontstond vier jaar geleden, toen de broers voor werk en studie op zoek waren naar een comfortabele nette schoen. “Hoe duur of exclusief de schoenen ook waren, ze boden gewoon niet het comfort dat we zochten. Je wilt toch het liefst de hele dag lopen op een schoen die er goed uitziet én goed zit.’’ Dus besloten ze zelf het heft in handen te nemen. Uiteindelijk vonden ze een geschikte ambachtelijke schoenfabriek in Portugal. “Nette schoenen worden al decennia lang op dezelfde manier gemaakt. Hoge focus op stijl, een heel stuk minder op comfort, terwijl dat is wat een schoen primair zou moeten bieden, vind ik. Het grappige is dat men gewoon niet gewend is om schoenen op onze manier te maken en het was voor de schoenmakers dan ook een leerproces. Heel gaaf dat zij het zo goed hebben opgepakt.” De kwaliteit van de schoenen is gewaarborgd omdat de fabriek ook voor internationaal bekende merken als Lanvin en Kenzo produceert.



Naast gewoon een schoenenmerk wil Perlie ook maatschappelijk een belangrijk merk worden. ''Wat ik merk aan mensen van onze generatie, de twintigers en dertigers, is dat er nauwelijks aandacht bij merken is voor hun stem. Of merken richten zich op de wat oudere generatie, óf ze zijn gefocust op tieners. Dat is jammer omdat dit een groep is die natuurlijk ook ontzettend belangrijk is voor onze maatschappij. Wij willen op social media dan ook hun stemmen laten horen. Dat mag best af en toe ludiek zijn en met een vette knipoog. ''Daarnaast willen we een duurzaam merk zijn. Voor iedere verkochte schoen steunen we met een vast bedrag een goed doel. Dat variert van het KWF tot een stichting die bomen plant in de regenwouden. “



De schoenen zitten tussen het midden en het luxe segment en zijn te koop via hun webshop en via Bol.com. Gesprekken met andere partners zoals Zalando zijn in volle gang. De ondernemers willen graag groeien. “We willen eerst in Nederland voet aan de grond krijgen maar daarna zeker uitbreiden naar de rest van Europa, de VS en China. Het belangrijkste is dat ons product enorm veel potentie heeft en de terugkoppeling van onze klanten is heel positief. Een goed product is en blijft de basis. En enthousiasme natuurlijk. Wij zijn zelf onze grootste klant”.