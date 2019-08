Voormalig ballerina lanceert na herseninfarct, Total Health Academy

AMSTERDAM – Integraal Personal Trainer Iboya Triz lanceert haar verdiepende holistische online leerplatform. Integraal werken aan vitaliteit wordt steeds populairder aangezien steeds meer mensen begrijpen dat je vitaliteit en optimale gezondheid voor goed resultaat op meerdere vlakken tegelijk wilt aanpakken. Het vak staat nog in de kinderschoenen en het platform speelt in op de snelgroeiende behoefte om te werken aan alle 3 pilaren van vitaliteit: 1) gezonde voeding, 2) effectief bewegen en 3) mentale rust.



De Iboya Total Health Academy is wereldwijd het eerste platform waar niet alleen alle 3 de pilaren worden meegenomen, maar de diepte wordt ingegaan om deze te optimaliseren. En dat is van belang om goede blijvende resultaten te kunnen boeken op het vlak van afvallen, totale gezondheid en vitaliteit. Iboya Triz is zelf ervaringsdeskundige van haar eigen aanpak. Op 50 jaar is zij vitaler, gelukkiger en meer ‘in shape’ dan ooit zegt ze vol trots.



Het was altijd haar droom om wereldwijd mensen te helpen om net als haar met een simpel stappenplan vitaler, gelukkiger en de beste versie van zichzelf te worden. Dit met behulp van oefeningen en praktische tools uit het Iboya Total Health Academy leerplatform die met weinig tijd toch maximale resultaten genereren. Mensen met weinig tijd kunnen nu ook vanuit hun huis aan hun vitaliteit werken.



Deelnemers aan het Platform van de Iboya Total Health Academy worden gestimuleerd hun droomleven te gaan leven. Het lesmateriaal gaat echt de diepte in, zo wordt de werking van darmen en lever geoptimaliseerd, licht ‘ge-detoxt’ en worden de hormonen in balans gebracht met simpele recepten uit het meegeleverde receptenboek. Dit is volgens Iboya Triz de meest belangrijke basis voor iedere persoonlijke doelstelling. De juiste houding en oefeningen worden uitgebreid uitgelegd en er zijn filmpjes van korte intensieve ‘work-outs’ die men thuis kan uitvoeren. Er zijn extra bonussen, zoals korte meditatie filmpjes met aangename stem en een E-book met uitleg hoe de deelnemer gemotiveerd blijft en dagelijks beter kan relativeren. Het programma stimuleert het regeneratieproces en werkt hierdoor dus verjongend. De foto van Iboya Triz zelf liegt er niet om als we weten dat deze dame bijna 50 jaar is, een herseninfarct, whiplash en burn-out heeft doorstaan, zoals gelezen kan worden op haar website.