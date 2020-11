Jong en innovatief talent gehuldigd op online podium ScienceMakers Awards

Zesde editie ScienceMakers Awards dit jaar volledig online



Vandaag - 2 november 2020 - start ScienceMakers een online campagne om de ruim 120 jongeren die afgelopen jaar een prestatie hebben geleverd op het gebied van wetenschap, technologie en maken een extra blijk van waardering te geven. Presentator Dennis Weening maakt tijdens de online campagne ScienceMakersLAB de verhalen achter deze jonge innovatieve talenten zichtbaar. Talent dat Nederlandse bedrijven en instellingen hard nodig hebben om wereldwijd de concurrentie aan te kunnen. Met ScienceMakers willen alle partijen verenigd in het Techniekpact het belang van wetenschap, technologie en maken in het onderwijs benadrukken en alle jongeren inspireren en enthousiasmeren hun talent hierin te ontdekken.



Door heel Nederland - en ook in het buitenland - vinden elk jaar wedstrijden plaats op het gebied van wetenschap, technologie en maken. Tijdens deze wedstrijden maken jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar de meest ingewikkelde berekeningen en briljante uitvindingen. Bedenken ze toffe ideeën. én doen zij geniale ontdekkingen. De winnaars worden jaarlijks gehuldigd tijdens de ScienceMakers Awards. Wegens Covid-19 maken we van de 6e editie een online campagne. Alle winnaars ontvangen uiteraard wel hun welverdiende ScienceMakers Award voor hun bijzondere prestatie. Daarnaast delen we mooie verhalen van en over de ScienceMakers én maken we zichtbaar welke ingenieuze concepten en projecten deze talenten hebben bedacht, gemaakt en uitgevoerd. Alle winnende projecten vind je hier: www.sciencemakers.nl/projecten/2020.



ScienceMakersLAB



De ScienceMakers worden in november 2020 tijdens de online campagne ScienceMakersLAB in het zonnetje gezet! Benieuwd naar de jonge talenten en hun unieke prestaties? Houd dan de kanalen van ScienceMakers Nederland in de gaten: Sciencemakers.nl, YouTube, Instagram, Facebook en Twitter. Of volg de hashtag #SMANL op de genoemde kanalen.



ScienceMakers ambassadeurs van de technologie



ScienceMakers zijn ambassadeurs voor inventiviteit, voor nieuwsgierigheid, voor ontdekken en voor het volgen van je passie. Deze tijd bewijst nog eens extra dat we al dit innovatieve talent hard nodig hebben om op hoog niveau mee te blijven draaien in de wetenschap, technologie en maken. Nieuwsgierigheid is de voedingsbodem van nieuwe ideeën, creativiteit en vindingrijkheid. Dat leidt tot innovatie. Dat is ook de kracht van ons land. Of nu gekeken wordt naar het watermanagement dat wereldfaam geniet of architectonische hoogstanden die wereldwijd worden ingezet. Aan de basis van deze successen staat goed onderwijs. Aandacht voor wetenschap, technologie en maken op school is daarbij onmisbaar. ScienceMakers zet zich in om jongeren in Nederland hun talenten voor (bèta)techniek en science te laten ontdekken. Zodat meer jongeren gaan kiezen voor een studie en baan in deze richting.



ScienceMakers is een initiatief van de Rijksoverheid en het Techniekpact, dat wordt uitgevoerd door Jet-Net & TechNet. Meer informatie: www.sciencemakers.nl.