Justine Huffmeijer algemeen directeur Wendy Multimedia

Per 1 juni is Justine Huffmeijer aangesteld als algemeen directeur bij Wendy Multimedia. Zij gaat de ambities van het bedrijf richting en invulling geven. Justine Huffmeijer richt zich op de visie en de strategie en is eindverantwoordelijk voor het bedrijfsresultaat en de groei van het bedrijf.



Met het aantrekken van Justine haalt Wendy Multimedia een sterke vrouw binnen die haar voetsporen in de mediawereld ruimschoots heeft verdiend. De afgelopen vier jaar was zij onderdeel van het programma-managementteam van RTL. Daarvoor was zij werkzaam als zenderdirecteur van Net5, producent bij IDTV, Warner en SBS.



Justine: “Ik zie er onwijs naar uit om dit mooie bedrijf en getalenteerde team sturing te gaan geven. Wendy van Dijk heeft de afgelopen drie jaar een authentieke, onderscheidende propositie succesvol in de markt gezet. WENDY is een prachtig merk met een zeer groot groeipotentieel. We zijn in een fase waarin we alle pijlen op het platform gezondheid zetten, we serieus ferme stappen willen zetten om het platform verder te digitaliseren en met het blad hebben we nadrukkelijk de ambitie om van de derde naar ‘de tweede glossy van Nederland’ te stijgen. Ik zie enorme mogelijkheden in het uitbouwen, vernieuwen en accelereren van de activiteiten van WENDY en het verbreden en aanspreken van meerdere doelgroepen. Ik zie erg uit naar de realisatie van de ambities die Wendy van Dijk, de aandeelhouders en ik delen.”



Wendy van Dijk: “Ik ben heel erg blij en trots dat zo’n gedreven en ervaren vakvrouw als Justine bij ons is begonnen. De afgelopen drie jaar hebben we met het tijdschrift grote stappen gezet en hebben we gemerkt dat er een groeiende behoefte is aan een positief en inspirerend geluid, waarbij gezondheid en geluk leidend zijn. Nu wordt het tijd voor de volgende stap om het inmiddels stevig staande merk nog groter te maken. Als iemand daar geschikt voor is én daar ervaring mee heeft, is het Justine wel.”