Het Utrechtse Midzomergracht festival viert de liefde, en groots ook!

Utrecht, 7 juni 2019 – Over 2 weken start de 23e editie van het Midzomergracht festival. Utrecht kleurt voor 1 week alle kleuren van de regenboog in een exclusieve festivalsfeer met dit jaar als thema ‘Liefde moet gevierd worden’. En de liefde wordt groots gevierd met een Grand Opening op het Domplein tijdens de officiële midzomernacht op 21 juni met niemand minder dan zangeres MAAN.



23e editie van het Midzomergracht festival

Met de zomer in zicht heeft Utrecht iets moois om naar uit te kijken: het Midzomergracht festival. Hét event om liefde te koesteren, te delen en te vieren. Utrecht kleurt voor één week alle kleuren van de regenboog in een exclusieve festivalsfeer met een ongelooflijke variëteit aan vermakelijke, tot nadenken, inspirerende, sociale, boeiende en culturele evenementen met optredens door heel Utrecht.



Burgemeester Jan van Zanen herkent zich in thema

“Liefde is iets ongrijpbaars, en zit tegelijkertijd soms verrassend simpel in elkaar” aldus Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht. “Want je kan duizenden dichtregels aan de liefde wijden. Je kan er honderden liedjes over zingen. Boeken over vol schrijven. Uiteindelijk draait het maar om één ding: ‘liefde moet je vieren’.”



Leon Bex, voorzitter van Midzomergracht festival: “Het festival laat al 23 jaar zien dat Utrecht seksuele,en- genderdiversiteit omhelst. We hebben al flink wat stappen gezet, maar toch worden we nog dagelijks ermee geconfronteerd dat de wereldwijde strijd om echte gelijkheid nog lang niet is gestreden en dat verworven rechten kunnen worden bedreigd, aangevallen en weggenomen.”



Meer dan 60 activiteiten waaronder de Grand Opening met MAAN

Deze 23e editie van het festival wordt toepasselijk geopend tijdens de officiële midzomernacht op 21 juni 2019. Tijdens dit gratis toegankelijke openingsfeest op het Domplein treedt onder andere zangeres MAAN op.



Daarnaast zijn er meer dan 60 verschillende activiteiten zoals op zaterdag 22 juni het Panndora Festival in het Julianapark en op zondag 23 juni de uitreiking van de Annie Brouwer-Korf prijs in de Stadsschouwburg Utrecht



Ook is er het Queer Film Festival met maar liefst 18 films op 14 locaties door de stad heen. Een bewuste keuze om het festival niet alleen in het centrum maar ook in de wijken te vieren: “Het moet een toegankelijk festival zijn dat niet alleen preekt voor eigen parochie. Om de drempel zo laag mogelijk te maken programmeren we niet alleen in de traditionele filmhuizen maar ook op unieke locaties zoals het Centraal Museum, Molen de Ster en Vechtclub XL” aldus de organisatie. “Met als hoogtepunt de vertoning van de film Moonlight tijdens de openlucht bios op het Domplein op zaterdag 22 juni.”