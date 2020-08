H/ART in de Bijlmer: pop-up verbindt met gratis kunstabonnementen

Donderdag 20 augustus opent pop-up expositieruimte en kunstuitleen H/ART haar deuren in Amsterdam Zuidoost. Kunst én buurtcontact staan hierbij centraal. H/ART vestigt zich op de begane grond van het nieuwe wooncomplex OurDomain, waar vanaf deze maand maar liefst 1600 woningen tot een thuis worden gemaakt. H/ART geeft 100 kunstuitleenabonnementen voor één jaar aan nieuwe en huidige buurtgenoten cadeau om de connectie met de buurt te versterken. Middels de levendige pop-up én de kunst leren bewoners elkaar en hun (toekomstige) buurt beter kennen.



H/ART: Home is where the art is



H/ART wil nieuwe en huidige buurtgenoten een thuisgevoel geven. Nieuwe bewoners van woontoren OurDomain, buurtgenoten en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd om te komen kijken en kiezen.



“De kunstwerken vertellen verhalen over Zuidoost. Bewoners uit de buurt en nieuwe bewoners krijgen de mogelijkheid om deze verhalen in huis te nemen. Zo maken ze op een bijzondere manier kennis met de Bijlmer.” - Jesse Jörg, HOBU



100 keer kunst cadeau



Dankzij H/ART krijgen nieuwe en huidige buurtbewoners meer connectie met de buurt. Niet alleen doordat zij elkaar bij H/ART ontmoeten, maar ook doordat de kunst waarden van de Bijlmer verbeeldt en veel kunstwerken gemaakt zijn in Zuidoost.



“De kunstcollectie van H/ART is een capita selecta van de ruim 2.000 werken die we bij CBK Zuidoost in huis hebben. Het is een afspiegeling van onze totale collectie, waarbij interculturele beeldtaal in onderwerp of vormgeving ons uitgangspunt is.” - Maureen Cox, CBK Zuidoost



Talks, walks en exposities



Het Centrum Beeldende Kunst Zuidoost verzorgt niet alleen de kunstuitleen, maar ook een mooi programma. ‘Talks’ van lokale makers, ‘walks’ langs de indrukwekkende publieke kunstwerken en bijzondere exposities volgen elkaar in rap tempo op. Ook worden (nieuwe) bewoners uitgedaagd om mee te beslissen over nieuw aan te kopen werk van makers uit Zuidoost.



Eerste pop-up locatie



De eerste pop-up locatie ligt vlakbij station Holendrecht: tot en met 26 september is H/ART gevestigd aan Markelerbergpad 5, waar komende jaren een nieuwe stadswijk verrijst.



H/ART is vanaf heden te bezoeken van woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur. De officiële, feestelijke opening van H/ART is op donderdag 20 augustus van 17.00 tot 20.00 uur, met live muziek, DJ en een openingswoord van Dirk de Jager (dagelijks bestuur Zuidoost).



H/ART heeft een modulair interieurconcept met kenmerkende spanbanden (van Studio Stam en Zagwes). H/ART zal opduiken op meer plekken in het Amstel III gebied, waar de komende jaren veel appartementencomplexen worden ontwikkeld.



Initiatiefnemers



H/ART is een concept van HOBU. Het project wordt gerealiseerd door CBK Zuidoost in samenwerking met HOBU, MBO College Zuidoost ROCvA, Studio Stam en Zagwes. Het initiatief wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam en Greystar.