Videoconsult met dokter voor Just verzekerden

CZ biedt Just verzekerden vanaf vandaag de mogelijkheid voor een online videoconsult met een dokter. Eerder was het via de App de Dokter al mogelijk om te chatten over gezondheidsvragen. Met de nieuwe functionaliteit kan er nu ook meteen een videoconsult gepland worden.



Uit onderzoek is gebleken dat één op de drie mensen het niet makkelijk vindt om een bezoek aan de huisarts in te passen in de dagelijkse bezigheden. Just wil met de nieuwe functionaliteit niet de eigen huisarts vervangen, maar wil wel vanuit gemak een aanvulling bieden bij relatief eenvoudige gezondheidsvragen. Voor deze vragen hoeven mensen dan niet onnodig te wachten bij de huisarts. Of onnodig de huisartsenpost te bezoeken.



Service en gemak

Verzekerden konden al gezondheidsvragen stellen via chat, daar wordt nu de mogelijkheid voor videoconsult aan toegevoegd. Volgens Karel Stolper, Directeur Marketing en Verkoop van CZ, past deze ontwikkeling echt bij de visie van Just. “Het is het innovatieve label van CZ, we willen daar voorop lopen en nieuwe vormen van service en gemak bieden. Onze Just verzekerden verwachten dit ook van ons. Zij zijn bij alles in hun dagelijks leven gewend aan digitale bediening. Ze vinden dat belangrijk, ook als het gaat om zorg. Daarom hebben wij de digitale dienstverlening uitgebreid en bestaat voor Just verzekerden nu de mogelijkheid voor een online consult met een dokter.”



Hoe werkt het?

Just maakt de dienst in samenwerking met Medicinfo mogelijk. Hun medisch team is getraind om mensen te helpen met behulp van nieuwe communicatiemiddelen zoals chat of videoconsult. Verzekerden kunnen op die manier nu al gezondheidsvragen stellen via de chat, ook in de avond en in het weekend. Meestal kan de vraag op die manier beantwoord worden, maar in sommige gevallen is een consult met een huisarts nodig. In dat geval wordt aan de hand van een protocol gekeken of een videoconsult mogelijk is, of dat toch beter de eigen huisarts geraadpleegd kan worden. Als de patiënt er ook voor open staat, wordt direct een online consult ingepland voor dezelfde of de volgende dag. Via het videoconsult kan advies gegeven worden over bijvoorbeeld huidklachten of SOA’s. Via het videoconsult wordt niet doorverwezen naar een specialist en ook geen medicatie voorgeschreven. Daarvoor wordt een patiënt verwezen naar de eigen huisarts.



Toekomst

Digitale zorg sluit aan bij de wensen van Just verzekerden, zij zijn nu al gewend zijn aan digitale service en gemak die de verzekering biedt. Zij krijgen daarom als eerste de nieuwe functionaliteit aangeboden. Maar in de toekomst zal digitalisering een steeds belangrijkere rol gaan spelen om zorg beschikbaar te houden. Just speelt daar nu al op in.