Gezocht: Nederlander met de meeste autokennis

Gaspedaal.nl roept award in het leven voor dé auto-expert van 2018



Autozoekmachine Gaspedaal.nl maakt een jaarlijkse zoektocht bekend naar dé auto-expert van Nederland. De winnaar van ‘Het Gouden Gaspedaal 2018’ wordt gekozen aan de hand van een online kennisquiz. Naast eeuwige roem en een unieke award, ontvangt de winnaar een tankpas ter waarde van tweeduizend euro.



Autokennis mag beloond worden



“Ondanks dat Nederland veel autokenners telt, worden zij nog niet beloond met hun kennis”, vertelt Niels Visser, Business Manager Gaspedaal.nl. “En dit zijn juist de personen die voor onze autozoekmachine erg belangrijk zijn. Iedereen heeft namelijk wel iemand in zijn omgeving die alles weet over auto’s. Bij aanschaf van een occasion vraag je deze vriend, tante of neef mee voor de proefrit, want zij weten precies waar je op moet letten. Super handig, en dus hoog tijd dat de autokenners van Nederland in het zonnetje worden gezet.”



Test jouw autokennis



Vanaf vandaag staat de korte quiz live op Gaspedaal.nl, waarmee autokenners zich kunnen kwalificeren voor een plek in de finale. De quiz kan de komende drie weken gemaakt worden. Deelnemers ontvangen een rapportcijfer van nul tot tien. Uitblinkers van de quiz komen eind november in aanmerking voor de Masterquiz. Deze laatste vragenronde bestaat uit expert-vragen die uiteindelijk bepalen wie er met de Gouden Gaspedaal Award 2018 vandoor gaat. De winnaar van Het Gouden Gaspedaal.nl wordt op 28 november 2018 bekendgemaakt.