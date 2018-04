PMT: gevaar voor verlaging pensioen nog niet geweken

Ondanks het feit, dat vanuit financieel oogpunt bezien, 2017 een goed jaar was voor PMT is de kans op mogelijke onvoorwaardelijke korting van de pensioenen eind 2019 nog aanwezig. “In 2017 heeft de dekkingsgraad een mooie ontwikkeling laten zien tot boven de 100%. Nu zien we een stabilisatie van de dekkingsgraad”, zegt Jos Brocken, (werknemers)voorzitter van PMT. “Dat kunnen we nu eigenlijk niet gebruiken want de reserves van het fonds zijn nog niet op het niveau dat minimaal vereist is. Een korting is pas uit beeld als de beleidsdekkingsgraad eind 2019 hoger is dan 104,3%.



De beleidsdekkingsgraad van PMT is in het afgelopen kwartaal gestegen van 100,6% naar 101,5%. De actuele dekkingsgraad op UFR-basis daalde echter van 102,2% naar 101,5%. De rente bleef per saldo vrijwel onveranderd, waardoor een belangrijke kracht achter een dekkingsgraadstijging achterwege bleef. Daarnaast nam in februari de onzekerheid op de financiële markten toe met dalende aandelenkoersen als gevolg. Het totaal beleggingsrendement over het eerste kwartaal was daardoor negatief en kwam uit op -0,6%.



De voorzitters van PMT, Jos Brocken en Benne van Popta: “Er zijn heel veel combinaties van veranderingen in rente en aandelenrendementen mogelijk, die leiden tot een stijging van de dekkingsgraad. Maar óók veel combinaties, met een tegengesteld effect. Korten of niet, dat is eerlijk gezegd nog steeds de vraag, met nog steeds een onzeker antwoord”.



Belangrijkste kerncijfers eerste kwartaal 2018



Ondanks het feit, dat vanuit financieel oogpunt bezien, 2017 een goed jaar was voor PMT is de kans op mogelijke onvoorwaardelijke korting van de pensioenen eind 2019 nog aanwezig. “In 2017 heeft de dekkingsgraad een mooie ontwikkeling laten zien tot boven de 100%. Nu zien we een stabilisatie van de dekkingsgraad”, zegt Jos Brocken, (werknemers)voorzitter van PMT. “Dat kunnen we nu eigenlijk niet gebruiken want de reserves van het fonds zijn nog niet op het niveau dat minimaal vereist is. Een korting is pas uit beeld als de beleidsdekkingsgraad eind 2019 hoger is dan 104,3%.



De beleidsdekkingsgraad van PMT is in het afgelopen kwartaal gestegen van 100,6% naar 101,5%. De actuele dekkingsgraad op UFR-basis daalde echter van 102,2% naar 101,5%. De rente bleef per saldo vrijwel onveranderd, waardoor een belangrijke kracht achter een dekkingsgraadstijging achterwege bleef. Daarnaast nam in februari de onzekerheid op de financiële markten toe met dalende aandelenkoersen als gevolg. Het totaal beleggingsrendement over het eerste kwartaal was daardoor negatief en kwam uit op -0,6%.



De voorzitters van PMT, Jos Brocken en Benne van Popta: “Er zijn heel veel combinaties van veranderingen in rente en aandelenrendementen mogelijk, die leiden tot een stijging van de dekkingsgraad. Maar óók veel combinaties, met een tegengesteld effect. Korten of niet, dat is eerlijk gezegd nog steeds de vraag, met nog steeds een onzeker antwoord”.



Belangrijkste kerncijfers eerste kwartaal 2018



· Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2018 101,5%.



· Actuele dekkingsgraad per 31 maart 2018 101,5%



· Beleggingsrendement eerste kwartaal 2018: -0,6%



· Negatieve resultaten op aandelen, hoogrentende waarden en onroerend goed



· Licht positief resultaat op de matchingportefeuille



· Vermogen toegenomen met bijna € 0,2 miljard tot € 70,4 miljard.



· Pensioenverplichtingen met ca. € 0,6 miljard gestegen tot € 69,3 miljard.