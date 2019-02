Bronzen beeld Sovjetleider Lenin te zien in het NMM

Vandaag arriveerde een bronzen beeld van Lenin in het Nationaal Militair Museum (NMM). Het beeld is bijna 3 meter hoog en weegt 950 kilo. Het is één van de vele iconische objecten in de tentoonstelling ‘Als de Russen komen’, over Nederland en de Koude Oorlog. De tentoonstelling is vanaf 23 februari te zien in het NMM.



Lenin beeld



Lenin werd in 1917 de grondlegger en leider van de Sovjet-Unie. Zijn beeld is van belang voor de tentoonstelling omdat het symbool staat voor het einde van de Koude Oorlog. Beelden als deze waren wijdverspreid in Oost-Europa en verdwenen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie uit het straatbeeld. Soms gebeurde dat met geweld. Zo werden sommige beelden door de bevolking omver geworpen; een gat in de bovenarm van het beeld in de tentoonstelling van het NMM herinnert daaraan. Het beeld is in bruikleen gegeven door het Poolse Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.



Tentoonstelling ‘Als de Russen komen’



Op 23 februari 2019 opent het NMM een tentoonstelling over Nederland en de Koude Oorlog. Bezoekers maken hierin een multimediale reis langs bijzondere objecten uit binnen- en buitenland en beleven de dreiging van weleer waarbij ook recente gebeurtenissen niet onbehandeld blijven.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter.