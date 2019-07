De KLM Bus gaat volledig op biobrandstof rijden

De dagelijkse busdiensten van KLM naar Schiphol worden vanaf 10 juli volledig klimaatneutraal uitgevoerd. De bussen gaan vanaf die datum op geavanceerde biobrandstof rijden. Deze brandstof is gemaakt van 100% gecertificeerde afval- en reststromen waardoor een CO2-reductie van 577 ton gerealiseerd wordt. Deze duurzame stap wordt uitgevoerd in samenwerking met partners GoodFuels en Vissers Energy Group.



Duurzame samenwerking



KLM, Munckhof, GoodFuels en Vissers Energy Group zorgen er samen voor dat er jaarlijks 1 miljoen kilometer klimaatneutraal wordt gereden. De brandstof die voortaan gebruikt wordt is een volledige dieselvervanger en wordt gemaakt van plantaardige afvaloliën. Deze oliën zouden normaal gesproken in het afvalcircuit terecht komen, maar nu wordt er hoogwaardige diesel van gemaakt. Naast de duurzame kenmerken is de brandstof ook technisch gezien beter dan gewone diesel.



Uitbreiding met nieuwe route



Er rijden dagelijks drie KLM-bussen door Nederland. KLM-reizigers kunnen gratis van Maastricht, Maastricht Aachen Airport en Eindhoven Airport naar Schiphol reizen. Ook vanuit Nijmegen en Arnhem rijdt er dagelijks meerdere keren een bus naar Schiphol en Venlo komt daar vanaf 1 september bij. Sinds 1 juli is er een derde route aan het netwerk toegevoegd. Vanaf die datum rijdt de KLM Bus ook van Enschede, Hengelo en Apeldoorn naar Schiphol en terug.



Extra service tegen lagere kosten



Door gebruik te maken van de KLM Bus besparen reizigers kosten voor een treinkaartje of brandstof voor de auto en bijbehorende parkeerkosten. Ook kunnen de reizigers gebruikmaken van gratis WiFi in de bus. Koffie, thee, water en het KLM-magazine Holland Herald maken de reis compleet. Indien de bus onderweg onverhoopt vertraging oploopt, boekt KLM de reizigers kosteloos om.



Over Munckhof



Met ruim 90 jaar aan vervoerservaring mag Munckhof zich expert noemen in personenvervoer en zakenreizen. De dienstverlening van Munckhof bestaat onder andere uit: zakelijk reizen in binnen- en buitenland voor zowel publieke als private sector, zorg gerelateerd personenvervoer, pendeldiensten voor de toeristische en recreatieve sector, logistiek vervoersmanagement rondom kleine en grote evenementen en



mobiliteitsoplossingen voor onderwijsinstellingen.



Munckhof is in staat om al deze verschillende diensten te combineren en dat maakt de organisatie uniek in Nederland. Munckhof heeft de expertise in eigen huis en coördineert en stuurt haar vervoers- en travelpartners aan. Zo kunnen de klanten en relaties met al hun vragen en wensen op één plaats terecht. Totale ontzorging in vervoersmanagement, dat biedt Munckhof!



Munckhof in feiten en cijfers.



Munckhof:

vervoert ruim 30.000 mensen per dag;



heeft 2000 eigen medewerkers;

heeft 23 vestigingen in Nederland;

maakt gebruik van 1400 eigen voertuigen;

huurt dagelijks 1500 voertuigen in en coördineert dit vervoer volledig;

boekt 150.000 vliegtickets per jaar;

verwerkt 2500 telefoongesprekken per dag.

Kijk op https://www.munckhof.nl/home voor meer informatie.