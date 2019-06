Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord

Waterschappen vangen de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk op om Nederland veilig en bewoonbaar te houden. Het Klimaatakkoord dat vandaag is gepresenteerd, moet de uitstoot van CO2 drastisch gaan beperken. Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: ‘Wij verwachten als waterschappen veel van dit akkoord. Want als we de oorzaak van de klimaatproblemen niet actief aanpakken, blijft het dweilen met de kraan open.”



Dirk-Siert Schoonman: “Het Klimaatakkoord is een mijlpaal in de ontwikkeling van het Nederlandse klimaatbeleid richting 2050. Het is bemoedigend dat politiek en samenleving tot eenduidige klimaatdoelen en –maatregelen komen, die nu moeten worden uitgevoerd. Waterschappen zijn hierbij zeer actief en werken nauw samen met gemeenten en provincies in de regionale energiestrategieën.”



Weersextremen en zeespiegelstijging

De waterschappen hebben actief deelgenomen aan de onderhandelingen van het Klimaatakkoord. De urgentie van de klimaatproblematiek is voor hen in het dagelijks werk zichtbaar, voelbaar en meetbaar. Weersextremen doen zich vaker voor en de waterschappen houden rekening met een verder stijgende zeespiegel, hevigere buien en met perioden van grote droogte. Dirk-Siert Schoonman: “Met onze bijzondere ligging in de delta zijn we kwetsbaar, maar daarvan zijn we ons als Nederlanders nog niet genoeg bewust. We hebben er belang bij om ook internationaal voor een ambitieuze aanpak te ijveren. Bij dit belang past een ambitieus Klimaatakkoord en een voortvarende uitvoering. We moeten snel aan de slag, want als we nu te weinig doen, zal het uiteindelijk veel meer gaan kosten.”



Bijdrage van de waterschappen

De waterschappen werken actief mee aan de reductie van broeikasgassen, onder andere door het opwekken van biogas en door plaatsing van windmolens en zonneweiden. En door deelname aan de aanpak van CO2-uitstoot in veenweidegebieden. In 2025 willen de waterschappen 100% energieneutraal zijn. Waterschappen werken verder mee aan het ontwikkelen van innovaties zoals aquathermie (warmte uit afval-, drink- en oppervlaktewater) als alternatief voor aardgas. Dergelijke innovaties dragen bij aan de Nederlandse economie. De waterschappen stellen hun terreinen steeds vaker ter beschikking aan energieprojecten van bijvoorbeeld bewoners en lokale energiecoöperaties, wat ten goede komt aan de regio.



De waterschappen streven naar integrale oplossingen om Nederland klimaatbestendig te maken. Dirk Siert Schoonman: “Wanneer de straat wordt opengebroken om een warmtenet aan te leggen, kunnen we tegelijk maatregelen nemen om water te bergen bij hoosbuien of juist vast te houden bij droogte. Het landelijk gebied wordt klimaatbestendiger bij verbetering van de bodemgesteldheid. Dit komt ook ten goede aan de waterkwaliteit.”



De Unie van Waterschappen legt het Klimaatakkoord voor aan de achterban. Na de zomer zal de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen beslissen over definitieve deelname.