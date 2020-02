Oad vakantiegangers Noord-Italië mogen kosteloos omboeken

In navolging op het negatief reisadvies van het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken voor bepaalde gemeenten in Noord-Italië heeft Oad besloten al haar gasten die naar Noord-Italië reizen de mogelijkheid te bieden om kosteloos om te boeken naar een latere datum of naar een andere Oad bestemming. Deze mogelijkheid geldt voorlopig voor alle vertrekken t/m 15 mei.



"Wij willen echter benadrukken dat geen van onze reizen in de getroffen gemeenten komen of verblijven", aldus Arjan Koster, directeur Oad. "Wel vinden wij het belangrijk dat onze gasten onbezorgd van hun vakantie kunnen genieten, en dat de voorpret niet verdwijnt. Er is dus geen enkele reden tot zorg voor de mensen die hun vakantie richting Noord-Italië geboekt hebben. Alle geplande reizen gaan vooralsnog gewoon door. Ook hoeven er geen programma onderdelen aangepast te worden".



Uiteraard blijft Oad in nauw contact met de ANVR en het RIVM. Indien de situatie wijzigt, dan zal Oad hier adequaat op reageren. Klanten die vragen hebben, kunnen uiteraard contact opnemen met de reserveringsafdeling of kijken op Oad.nl voor antwoorden op de meest gestelde vragen.