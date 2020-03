Collecteren tijdens Corona is het overwinnen van een extra handicap

Fonds Gehandicaptensport collecteert tijdens haar collecteweek digitaal en viraal met Tikkie en de actieve steun van vele nationale sporthelden, partners, bevriende relaties en vrijwilligers.



Komende zondag 29 maart gaat de collecteweek voor Fonds Gehandicaptensport van start. Alleen dit keer wordt er gecollecteerd zonder onze collectanten langs de deur. Noodgedwongen. Om te redden wat er te redden valt. In anderhalve week tijd is Plan B ontwikkeld en tot leven gebracht in de vorm van een gedurfde, vernieuwende aanpak die komende zondag, 29 maart, klokslag 10:00 uur van start gaat. Met de medewerking van de hartverwarmende support van vele nationale sporthelden en bekende Nederlanders, Tikkie, zakelijke partners, bevriende relaties, vaste mediapartners, trouwe ambassadeurs en vele vrijwilligers kunnen we zondag starten met de nieuwe manier van collecteren. Eén team, één euro, één gezamenlijk doel.



Niets doen is geen optie.



Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport: “Niets doen is geen optie. Niet te lang stilstaan bij wat niet kan, maar juist wat wel kan. Zo staan sporters met een handicap in het leven, maar wij als fonds ook”. Als het fonds niets doet loopt het de ruim half miljoen euro mis die jaarlijks wordt opgehaald in de collecteweek. Dit bovenop de tekorten die al zijn ontstaan door de vele evenementen die dit voorjaar niet doorgaan en waar Fonds Gehandicaptensport als partner of goed doel aan verbonden is. Van de Invictus Games in Den Haag, Premier League Darts toernooi in Ahoy Rotterdam, benefietconcert door Waylon in de Johan Cruijff Arena tot de Als1team Challenge door Nederland en de Venloop in Venlo.



1,7 miljoen mensen met een handicap



Hierdoor wordt een groot gat geslagen in de begroting met directe impact op de bedragen die jaarlijks verstrekt worden aan sportverenigingen en hulpvragen voor sporters met een handicap. Nike Boor "Het zijn onwerkelijke tijden voor iedereen. Ook voor de 1,7 miljoen mensen met een handicap. Voor deze kwetsbare groep is sporten en bewegen vaak heel belangrijk om fit en gezond te blijven. Om hiermee weg te blijven van het isolement dat sinds de toespraak tot het Nederlands volk vorige week van Koning Willem-Alexander doorgaat als het eenzaamheidsvirus"



De campagne. Tik ’n euro!



Omdat er niet langs de deur kunnen collecteren wordt er online gecollecteerd. Om zoveel mogelijk mensen te verleiden één euro te doneren. Tik ’n euro! is hierbij de oproep. Zo hopen we de schade beperkt te houden, maar ook learnings op te doen waar we in de toekomst baat bij hebben. Bekende en gewaardeerde sportpersoonlijkheden, met en zonder handicap, helpen ons hierbij. Zij maken allemaal de armbeweging die je als collectant maakt als je met een collectebus voor iemands deur staat. Een armbeweging die zonder collectebus in de hand ook door kan gaan voor ‘een boks’.



Sporthelden



Nationale sporthelden uit heden en verleden steken op deze wijze de sporter met een handicap de helpende hand toe. Een mooie ‘Oranje selectie’: Sjinkie Knegt, Suzanne Schulting, Churandy Martina, Guus Hiddink, Erik ten Hag, Ronald de Boer, Marianne Timmer, John van den Brom, Jetze Plat, Chris Vos, Tim Coronel, Yvonne van Gennip, Barbara de Loor, Monique Kalkman, Nellie Cooman, Rob Harmeling en Arnold VanderLyde. Allemaal doen ze een oproep om een euro te doneren: Tik ’n euro!, waarbij er ook steeds verwezen wordt naar www.tikeeneuro.nl. Kijk ook op: https://youtu.be/2aH5kCCEy0Q



Maak ook ‘een boks’, doe je mee?



U kunt eenvoudig meedoen door de Tikkie app te openen. WIlt u ook 'een boks' maken voor de sporters met een handicap, kijk dan op https://bit.ly/2Ul6j4A dat is de toolbox met de campagnematerialen. De digitale collectebus kunt u vinden op https://gehandicaptensport.digicollect.nl/collectebussen