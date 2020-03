21% van ondernemers verwacht grote economische crisis in 2021

AMSTERDAM - Financelabs BV deed samen met Boekhouder.nl onderzoek naar de economische verwachtingen van ondernemers en het gebruik van boekhoudsoftware. Uit de cijfers blijkt dat 20,8% van alle respondenten de volgende economische crisis al in 2021 verwacht. 12,8% van de ondernemers ziet de crisis zich nog dit jaar openbaren.



16% van de bedrijven ziet de crisis zich in 2022 aandienen, 10,4% in 2023 en 5,6% in 2024. De rest denkt dat de volgende crisis pas na 2025 plaatsvindt en 14% is van mening dat er nooit een economische crisis zal volgen.



De invloed van het coronavirus



Hoewel zeer recent, vond het onderzoek in de afgelopen maanden plaats, toen de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus nog niet zo groot waren. Hoogst waarschijnlijk ligt het aantal ondernemers dat op dit moment een economische crisis verwacht op dit moment daardoor aanzienlijk hoger. Daarbij valt op dat zzp’ers aanzienlijk somberder zijn dan VOF’s en BV’s. Bijna 50% van de zzp’ers verwacht de volgende crisis al in 2020, 2021 of 2022.



Ondernemers maken zich weinig zorgen over klimaatverandering



Uit het onderzoek blijkt ook dat 70% van alle ondernemers zich geen zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering op de bedrijfsresultaten.



Online boekhouden



Er werden ook vragen gesteld over de boekhouding van ondernemers: 65,2% van alle ondernemers maakt gebruik van de diensten van een boekhouder, 36,4% van de bedrijven gebruikt een online boekhoudpakket. Van alle eenmanszaken doet 58,9% een beroep op een boekhouder en maar liefst 70,2% van de eenmanszaken gebruikt geen online boekhoudpakket.



Vergeleken met VOF’s en BV’s is dit verschil groot. Van de BV’s kiest ruim 80% voor een boekhouder en ligt het gebruik van een online boekhoudpakket met 52,2% tegelijkertijd aanzienlijk hoger. De VOF’s doen van alle ondernemingsvormen het meest een beroep op accountant. Maar liefst 88% van hen kiest voor een boekhouder, waarbij 48% een online programma gebruikt.



Onderzoek:



https://www.boekhouder.nl/ondernemersonderzoek-202...