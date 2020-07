WDP publiceert halfjaarlijks financieel verslag 2020

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2020



Gereglementeerde informatie

Vrijdag 31 juli 2020



Halfjaarlijks financieel verslag 2020



• De EPRA-winst per aandeel over H1 2020 bedraagt 0,49 euro, een stijging met 8%.



• Voor 2020 bevestigt WDP het beoogde brutodividend van 0,80 euro (een stijging met 8%), op basis van de eerder gecommuniceerde verwachting van een EPRA-winst per aandeel van 0,95- 1,00 euro waarbij WDP momenteel verwacht uit te komen aan de bovenkant van de vork.



• WDP heeft naar het einde van het tweede kwartaal de activiteiten sneller dan verwacht zien hernemen en ziet vandaag, alsook post-Covid-19, een aanhoudende vraag naar moderne logistieke ruimte ter realisatie van zijn business plan 2019-23.



• In de loop van het eerste semester van 2020 kon een pakket van circa 200 miljoen euro aan nieuwe investeringen worden vastgelegd in het kader van het groeiplan 2019-23.



• Met een robuuste balans, een sterke liquiditeitspositie en een gediversifieerde vastgoedportefeuille die cruciaal is voor de supply chain, meent WDP goed gepositioneerd te zijn om de crisis ten gevolge van de Covid-19 pandemie te doorstaan.



• Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige kennis en inschatting van de crisis en behoudens zware negatieve gevolgen van volgende coronagolven en/of lockdowns.





H1 2020 in het kort



• De EPRA-winst over H1 2020 bedraagt 84,3 miljoen euro, met name een stijging met 15% in vergelijking met H1 2019 (73,2 miljoen euro). De EPRA-winst per aandeel over H1 2020 bedraagt 0,49 euro, een stijging met 7,9% tegenover 0,45 euro in H1 2019.



• De bezettingsgraad bedraagt 98,2% op 30 juni 2020, stabiel tegenover 98,1% per 31 december 2019. De gemiddelde looptijd (tot aan de eerste opzegmogelijkheid) van de huurcontracten van de WDP- portefeuille bedraagt 6,1 jaar (inclusief zonnepanelen).



• Op 30 juni 2020 bedraagt de loan-to-value 46,6% en de schuldgraad (proportioneel) 48,1%, tegenover respectievelijk 45,0% en 46,7% per 31 december 2019. WDP beschikt over een sterke liquiditeitsbuffer van ruim 550 miljoen euro aan onbenutte kredietlijnen.



• In het kader van het groeiplan 2019-23 kon gedurende het eerste semester van 2020 een investeringsvolume van circa 200 miljoen euro worden geïdentificeerd, wat het totaal binnen het groeiplan op 750 miljoen euro brengt, goed voor de helft van de vooropgestelde investeringsgroei.



• Ten tijde van deze ongeziene Covid-19 crisis stonden onze teams volledig operationeel via een digitale omgeving en moderne communicatietools, ter beschikking om onze klanten bij te staan en samen met alle stakeholders door deze crisis te navigeren. WDP meent dat het goed gepositioneerd is qua balanssterkte, liquiditeit, portefeuille, klantenbasis en diversificatie om deze crisis en het daarmee gepaard gaande volatiele macro-economische en financieringsklimaat op te vangen.



• Bovendien zag WDP naar het einde van het tweede kwartaal de activiteiten sneller dan verwacht terug oppikken en ziet het een bevestiging en zelfs acceleratie van verschillende structurele tendensen (zoals e-commerce, technologische ontwikkelingen, duurzaamheid) die de vraag ondersteunen naar moderne logistieke infrastructuur. Daarom voelt WDP zich gesterkt in de uitvoering van zijn business plan 2019-23, waarvoor het op schema zit op basis van het huidige ritme van identificatie van nieuwe investeringen. Dit ritme is nodig, gelet op de focus op voorverhuurde projecten en in functie van de verhoogde complexiteit en langere doorlooptijd van sommige projecten.



• Voor 2020 verwacht WDP een EPRA-winst van 0,95-1,00 euro per aandeel waarbij WDP momenteel verwacht uit te komen aan de bovenkant van de vork (tegenover 1,00 euro bij de start van het jaar, hoofdzakelijk gedreven door de verwachte vertraging in de oplevering van de projecten in uitvoering alsook een verwachte stijging in de voorziening voor dubieuze debiteuren). Op basis van deze vooruitzichten, wordt zoals initieel voorzien een dividend voor 2020 (uitbetaalbaar in 2021) vooropgesteld van 0,80 euro bruto per aandeel, een stijging van 8% ten opzichte van 2019.



• Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige kennis en inschatting van de crisis, weliswaar onderhevig aan de verdere duurtijd en evolutie van de Covid-19 pandemie en de aard en doeltreffendheid van de begeleidende overheidsmaatregelen, en behoudens zware negatieve gevolgen van volgende coronagolven en/of lockdowns.



Over WDP

WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft meer dan 5 miljoen m2 panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over circa 250 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Roemenië.

Meer informatie: https://www.wdp.eu/

WDP NV – BE-REIT (openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht) Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Disclaimer

Warehouses De Pauw NV, kortweg WDP, met zijn kantoor gevestigd in Blakebergen 15, 1861 Wolvertem (België), is een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht en genoteerd op Euronext.



Dit persbericht bevat vooruitziende informatie, voorspellingen, overtuigingen, opinies en ramingen gemaakt door WDP, met betrekking tot de momenteel verwachte toekomstige prestatie van WDP en van de markt waarin WDP actief is (‘vooruitziende verklaringen’). Door hun aard impliceren vooruitziende verklaringen inherente risico’s, onzekerheden en veronderstellingen, zowel algemeen als specifiek, en de risico’s bestaan dat de vooruitziende verklaringen niet zullen worden bereikt. Investeerders moeten beseffen dat een aantal belangrijke factoren er inderdaad toe kunnen leiden dat feitelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van de plannen, de doelstellingen, de verwachtingen, de ramingen en de intenties, uitgedrukt in of geïmpliceerd door zulke vooruitziende verklaringen. Dergelijke vooruitziende verklaringen zijn gebaseerd op verschillende hypothesen en ramingen van gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die gegrond leken op het moment dat ze werden gemaakt, maar die uiteindelijk wel of niet accuraat kunnen blijken. Sommige gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren waarop WDP geen vat heeft. Verklaringen in dit persbericht die gaan over voorbije trends of activiteiten, mogen niet worden beschouwd als een voorstelling dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen blijven duren.



Deze onzekerheid wordt nog groter door de financiële, operationele en regulerende risico’s gekoppeld aan het economische vooruitzicht dat de voorspelbaarheid van eender welke door WDP gemaakte verklaring, voorspelling of raming vermindert. Bijgevolg kunnen de werkelijke winsten, de financiële situatie, de prestatie of de resultaten van WDP aanzienlijk verschillen van het richtsnoer inzake de toekomstige inkomsten, de financiële situatie, de prestatie of de resultaten, vooropgesteld of geïmpliceerd door dergelijke vooruitziende verklaringen. Omwille van deze onzekerheden wordt aan investeerders aangeraden niet teveel vertrouwen te stellen in deze vooruitziende verklaringen. Bovendien gelden de vooruitziende verklaringen enkel op de datum van dit persbericht. WDP wijst nadrukkelijk elke verplichting of waarborg af - tenzij dit door de geldende wetgeving wordt opgelegd – voor het uitgeven van eender welke update of revisie betreffende een vooruitziende verklaring, voor het bekendmaken van eender welke veranderingen betreffende zijn verwachtingen of eender welke veranderingen van gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden, waarop dergelijke vooruitziende verklaringen gebaseerd zijn. Noch WDP , noch diens vertegenwoordigers, functionarissen of adviseurs, garanderen dat de veronderstellingen waarop de vooruitziende verklaringen zijn gebaseerd, vrij zijn van fouten, en niemand van hen kan voorstellen, garanderen of voorspellen dat de resultaten die door een dergelijke vooruitziende verklaring worden verwacht, daadwerkelijk worden bereikt.