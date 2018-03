Grootste schadeketen van Nederland is ‘Erkend Duurzaam’ gecertificeerd

Grootste schadeketen van Nederland is Erkend Duurzaam



De grootste schadeketen van Nederland, Schadenet, is succesvol ‘Erkend Duurzaam’ gecertificeerd. Het Erkend Duurzaam programma voldoet, in tegenstelling tot sommige andere certificeringsprogramma’s, volledig aan de ISO 26000 normering. Alle 126 vestigingen van Schadenet hebben het programma met succes doorlopen. Schadenet is het eerste schadeketen die via groepscertificering Erkend Duurzaam is. “Erkend Duurzaam heeft ons bijzonder veel gebracht”, zegt directie Schadenet Leontine Sitters en Nico Rothuijsen. “Mens en milieu hebben baat bij dit programma en ons bedrijf levert hieraan natuurlijk graag een bijdrage.”



De Erkend Duurzaam certificering van alle vestigingen van Schadenet is op een slimme manier gebundeld in een combinatie audit. Leden van Focwa moeten voldoen aan stevige eisen op het gebied van duurzaamheid en MVO. Deze standaard is gecombineerd met Erkend Duurzaam waarmee een programma is ontstaan conform de ISO 9001 en ISO 14001 normen. Hiermee is Schadenet erin geslaagd om zich op alle duurzaamheidsthema’s positief te onderscheiden.



Met de Erkend Duurzaam certificering voldoet Schadenet aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en MVO. Erkend Duurzaam is hét MVO-programma voor de mobiliteitsbranche. Dit is winst: zowel voor het bedrijf als voor de leefomgeving.



http://www.erkendduurzaam.nl/



Fotobijschrift: Directeur Schadenet Nico Rothuijsen en KAM Manager Kim Lammers ontvangen het certificaat Erkend Duurzaam uit handen van Dolf Teuwen Manager Erkend Duurzaam.