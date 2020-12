Superbus naar het Nederlands Transport Museum

Een indrukwekkend transportmiddel wordt op dit moment in Lelystad transport klaar gemaakt om morgen, 14 december 2020, in het Nederlands Transport museum in Nieuw-Vennep te arriveren: de Superbus van Wubbo Ockels. Wubbo zal vast vanaf een wolk goedkeurend meekijken: zijn droomproject voor een supersnelle verbinding tussen Amsterdam en Groningen krijgt een mooie plek in het Nederlands Transport Museum (NTM).



In het museum gaat de Superbus onderdeel worden van een tentoonstelling over transport in de toekomst; naast de elektrische Superbus staat in het museum al de NUNA 5, de elektrische auto van de TU-studenten die er in 2009 een tweede plaats mee haalden in de World Solar Challenge in Australië. Ook aan drones en hyperloops wil het museum aandacht gaan schenken.



De bus vertelt het verhaal van hoe er in het begin van deze eeuw gekeken werd naar mogelijke transportvormen; kunnen snelle verbindingen gemaakt worden door snelle treinen (gebruikt op traditioneel spoor of een magneettrein op een te ontwikkelen tracé), of zou dat vervoer met snelle voertuigen, zoals de superbus, kunnen plaatsvinden. Inmiddels vinden op verschillende plekken op de wereld testen plaats met hyperloops; een capsule die door een vacuüm buis geschoten wordt.



Uiteindelijk kwam de superbus niet verder dan het teststadium; de bus voldeed aan alle eisen en kreeg zelfs een kenteken zodat hij de openbare weg op kon, maar praktische bezwaren zorgden voor een einde aan het project; het tracé kostte veel geld, de prachtige luxe bus bood geen plaats aan rolstoelers en er was geen toilet aan boord.



De bus, die tot nu toe werd beheerd door het Transportmuseum Lelystad, wordt op een dieplader gehesen en vertrekt vervolgens richting Nieuw-Vennep. Hoewel een exacte aankomsttijd moeilijk is te geven wordt de bus tussen 13:00 en 14:00 uur in Nieuw-Vennep verwacht.



Algemene museum info:



Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep is 6 dagen in de week geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur (maandagen gesloten). Op dit moment is het verplicht om een ticket reserveren via onze website. Het NTM is gevestigd aan de Lucas Bolsstraat 7, 2152 CZ Nieuw-Vennep. Meer informatie over het museum is te vinden op www.facebook.com/NederlandsTransportMuseum en www.nederlandstransportmuseum.nl.