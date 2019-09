Hoe krijgen we gezondere inwoners in vitale wijken?

Gezondheid is niet langer het exclusieve domein van de zorg of medische wereld. Hoe kunnen wijk, school, werk, zorg en de regio samen stappen zetten naar gezondere inwoners en vitale wijken?



In het traject de Gezonde Wijkbewoner Centraal onderzoekt Alles is Gezondheid hoe bewoners en buurten gezondheidswinst kunnen boeken. We redeneren daarin vanuit de behoefte van het individu in plaats het werkveld van de professional.



Tijdens de werkbijeenkomst ‘De Gezonde Wijkbewoner: in the making’ op donderdagmiddag 7 november 2019 in Utrecht, zoomen we in op integrale praktijken waarin gezocht wordt naar ontschotting tussen domeinen, kolommen en ketens.



Deelnemers zetten hun denkkracht in bij drie real life cases:



-Social Design pilot in Oudewater: Hoe kunnen oudere inwoners langer gezond thuis wonen en meedoen in de buurt?



-Utrecht Gezondheidspact: Hoe kunnen wijkbewoners nou echt zélf bepalen wat ze willen en kunnen om gezonder(er) te leven?



-Integrale wijkaanpak in… (regio volgt): Hoe helpen we inwoners verder met eigen regie, gedragsverandering en preventie?





Buurtmakers PLYGRND.city laten zien hoe Hoodlab werkt in ontwikkelbuurten in Amsterdam. Dit ‘living lab’ faciliteert het gesprek tussen bewoners en professionals om vernieuwend samen te werken aan een vitale buurt.



Ook vindt matchmaking plaats met de wereld van social design. Elke deelnemer kan in gesprek met een social designer over een idee, gezondheidsvraag of uitdaging zijn of haar eigen praktijk.



De middag is toegankelijk voor een breed publiek. Burgers, professionals, beleidsmakers, onderzoekers, social designers en andere geïnteresseerden in zorg, gezondheid, wijk en welzijn.



Locatie: Vechtclub XL. Europalaan 2B, 3526 KS Utrecht



Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden: https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/de-gezonde-wijkbewoner-in-the-making/