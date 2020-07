Bijna 10 miljoen kinderen dreigen niet meer terug te keren naar school

Bijna 10 miljoen kinderen zullen mogelijk nooit meer naar school terugkeren als gevolg van de coronacrisis wereldwijd, blijkt uit nieuw onderzoek van Save the Children. De ongekende mondiale onderwijscrisis raakt vooral de meest kwetsbare kinderen, waaronder meisjes, kinderen in conflictgebieden, vluchtelingenkinderen en kinderen met een beperking. Om kinderen weer naar school te krijgen of onderwijs op afstand te geven, is minstens 77 miljard dollar nodig. Save the Children Nederland roept de Nederlandse regering daarom dringend op tot investeringen in onderwijs in de allerarmste landen.



Ten minste 9,7 miljoen kinderen wereldwijd lopen door de coronacrisis het risico vroegtijdig met school te stoppen. Daarbovenop zullen miljoenen kinderen zeer waarschijnlijk een enorme leerachterstand opdoen. Hebben kinderen eenmaal een achterstand, dan is de kans groot dat ze vroegtijdig stoppen met school. Ook missen veel kinderen door de crisis een veilige plek om te spelen met andere kinderen, een (school)maaltijd te krijgen en hebben zij minder toegang tot gezondheidszorg waaronder mentale zorg. De komende achttien maanden is er als gevolg van de coronacrisis een geschat tekort van 77 miljard dollar voor onderwijs, zo blijkt uit het onderzoek van Save the Children. In een verregaand scenario zou dit cijfer kunnen oplopen tot 192 miljard dollar.



Onderwijscrisis raakt vooral meisjes



De gevolgen zijn vooral groot onder meisjes. Omdat zij door de crisis vaker thuisblijven, lopen ze een groter risico slachtoffer te worden van gender gerelateerd geweld. Ook is er een groter risico om uitgehuwelijkt te worden of op jonge leeftijd zwanger te raken. Daarbij worden kinderen, met name meisjes, vaak door ouders gedwongen mee te helpen een inkomen te verdienen waardoor deze meisjes niet meer naar school terugkeren. Vooral voor kinderen uit West- en Centraal-Afrikaanse landen en landen als Jemen en Afghanistan is de kans groot dat zij niet meer terug naar school gaan. Voor de crisis telden deze landen al een hoog aantal vroegtijdige schoolverlaters. Deze cijfers zullen door de pandemie alleen maar toenemen.



Investeringen in onderwijs nodig



Save the Children Nederland roept de Nederlandse regering en donoren op dringend te investeren in onderwijs nu scholen wereldwijd, na maanden van sluiting, weer langzaam hun deuren openen. Daar waar scholen niet open gaan, zijn dringende investeringen nodig voor afstandsonderwijs zodat ook de meest arme kinderen onderwijs krijgen. Inger Ashing, CEO van Save the Children: “Dit is een ongekende onderwijscrisis. Wereldwijd lopen we het risico tot ongeëvenaarde bezuinigingen. Maar het belang van kinderen gaat voor. Of ze nu in een vluchtelingenkamp in Syrië leven, in een conflictgebied in Jemen, een sloppenwijk of ergens afgelegen op het platteland, alle kinderen hebben het recht om te leren en zich te ontwikkelen. Onderwijs vormt de basis voor dit alles. We kunnen het ons niet veroorloven dat de coronacrisis dit in de weg staat. We roepen overheden daarom dringend op te investeren in onderwijs.”



Meer dan 1 miljard kinderen gaan op dit moment niet naar school vanwege de wereldwijde pandemie. Aisha (15) uit Ethiopië is een van hen: “Drie maanden geleden ging het heel goed met me. Ik genoot van school, ik zat in de zesde klas. We speelden met onze vrienden en leerden elke dag. De school gaf ons ook elke dag een maaltijd. Door dit virus ga ik niet meer naar school en kan ik mijn vrienden niet zien. Ik mis het erg. Nu help ik bij het verzorgen van het vee en help ik soms mijn moeder met huishoudelijke taken zoals schoonmaken en koken."