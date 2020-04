OSB: ‘Kabinet zorg dat ook schoonmakers in zorg veilig kunnen werken'

Er dreigt een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor schoonmakers in de zorg. Dit is een hele zorgelijke situatie. Zogeheten cruciale sectoren krijgen tijdens deze coronacrisis onder meer voorrang bij het verkrijgen van persoonlijke beschermingsmiddelen. OSB roept het kabinet daarom wederom op om schoonmaak steeds expliciet noemen als vitaal ondersteunend beroep aan de cruciale sectoren, zodat ook de schoonmakers in de zorg hun werk veilig kunnen uitvoeren.



‘De schoonmaaksector zelf is door het kabinet niet benoemd tot cruciale sector. En daar lopen we vanaf het begin van de coronacrisis in onze branche tegenaan. Zonder goede schoonmaak kunnen de cruciale sectoren niet functioneren’, aldus Piet Adema, voorzitter OSB. Als voorbeeld noemt hij de schoonmaak in verzorgingstehuizen: ‘Er dreigt bijvoorbeeld ook een tekort aan beschermende kleding voor schoonmakers, die een kamer moeten schoonmaken waar een corona-patiënt heeft gelegen. Dit is onverantwoord zonder de juiste bescherming. Als de kamer niet kan worden schoongemaakt, ontstaan er onveilige situaties. Maar ook schoonmaak in de directe omgeving van een coronapatiënt vraagt om beschermingsmiddelen. Soms blijkt ook de 1,5 meter-regel moeilijk uitvoerbaar.’



Zonder schoonmaak is er geen veilige werkomgeving voor zorgmedewerkers. Als het kabinet niet zorgt dat ook de medewerkers uit de schoonmaaksector hun werk veilig kunnen doen, dan lopen niet alleen de schoonmaakwerkzaamheden gevaar, maar alle processen in de cruciale sectoren die zij ondersteunen. Met alle gevolgen van dien.