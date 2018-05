Muzikale grensverleggers in Delfshaven

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni vindt het tweede Pilgrim Harbour Festival plaats in het Rotterdamse Historisch Delfshaven. Grensverleggende klanken uit Rotterdam en ver daarbuiten zijn twee dagen te lang te horen op verrassende locaties en op het gratis slotconcert aan het Piet Heynsplein.



Het Pilgrim Harbour Festival viert de diversiteit van de samenleving. De bijzondere programmering laat de muziek voor zich spreken. Onder artistieke leiding van Neil Wallace en in samenwerking met de Rotterdamse partners Grounds ‎en Music Matters, brengt het festival de beste (internationale) muzikanten uit verschillende werelden en Rotterdam bij elkaar.



Muziek op drift – vrijdagavond 15 juni



Laat je hypnotiseren en meevoeren over een oceaan van verstilde muziek door de speciaal voor deze avond samengestelde Mayflower band. In de historische setting van de Pelgrimvaderskerk word je mee op reis genomen op de muziek van Arvo Pärt door musici van faam, waaronder Avenue Azure (Pete Harden en Saskia Lankhoorn) en het Mehmet Polat Trio. Gecombineerd met de klanken van woordkunstenaar YMP levert dit een ongekend geluid. Kaarten €11 (Rotterdampas €7,50)



Verrassende Muziekroute – zaterdagmiddag 16 juni



Wie er vorig jaar bij was, spreekt er nog over: de verrassende en zeer getalenteerde muzikanten van de muziekroute en de bijzondere sfeer! Ook dit jaar kun je rekenen op een bonte mix van artiesten en muzikale stijlen op bijzondere locaties in Historisch Delfshaven. Kaarten €15 (Rotterdampas €12)



Gratis Slotconcert – zaterdagavond 16 juni



Het Pilgrim Harbour Festival wordt afgesloten met een gratis openluchtconcert met optredens van muzikale grensverleggers. Dit jaar wordt het Piet Heynsplein in vervoering gebracht door o.a. singer songwriter Nathaniel Bellows uit Boston en kunnen we los op de pop/rock/hiphop/indie-klanken van het succesvolle The Venopian Solitude: een Maleisische formatie rond de opvallende zangeres Suiko Takahara. Ook het baanbrekende DOT Quartet is van de partij. Binnenkort volgen meer namen.



Programma en tickets: www.pilgrimharbour.nl.



400 jaar Pelgrims



In 2020 is het 400 jaar geleden dat de pelgrims uit Europa de oversteek maakten vanuit Plymouth naar de Verenigde Staten, een deel van hen was gevestigd in Delfshaven. Het is de ambitie om in 2020 de internationale viering te versterken met het Pilgrim Harbour Festival. Het festival viert onze geschiedenis van migratie en het succes van de huidige multiculturele samenleving in Delfshaven. Het biedt een podium voor het verhaal van het succes van migratie in onze samenleving door muzikanten en kunstenaars. Het festival gebruikt de omgeving en de geschiedenis van Delfshaven als decor voor zowel de eigentijdse cultuur van Rotterdam als de traditionele wereldculturen. In dit hele kleine gebied in Rotterdam is veel te vertellen over pelgrimage en de pioniersgeest. In Delfshaven leeft de migratie vroeger, nu en in de toekomst.



Dit festival is onderdeel van de agenda van Rotterdam Festivals. Kijk voor het complete overzicht op www.rotterdamfestivals.nl.