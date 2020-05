Portretten van overleden bijzondere Brabanders op Omroep Brabant

Dagelijks komt het RIVM met cijfers over coronaslachtoffers. Dit zijn niet alleen cijfers, dit zijn mensen en ze worden gemist…. Het corona virus werd hen fataal. Hun nabestaanden rouwen om hen en dorpsgenoten treuren om het verlies van hun markante dorpsgenoot. We kijken terug op het leven van bijzondere Brabanders uit Vorstenbosch, Gemert-Bakel, Zijtaart, Raamsdonksveer en Berkel-Enschot. Van maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei toont Omroep Brabant iedere dag een ander portret in ‘Ze worden gemist’ op TV.



Maandag 25 mei: Sam Ramandanovic, 43 jaar, uit Vorstenbosch



Sam was een begenadigd muzikant. Van grote waarde voor muziekvereniging De Notenkrakers in Vorstenbosch, maar hij draaide er zijn hand niet voor om, om bij andere verenigingen in te vallen als dat nodig was. Een lieve, vrolijke man met scherpe humor. Getrouwd en vader van drie jonge kinderen.



Dinsdag 26 mei: Pierre van Antwerpen, 76 jaar, uit Berkel-Enschot



Pierre mag je met recht een 'supervrijwilliger' noemen. Waar hij kon, hielp hij mee. Pierre werkte in de elektrotechniek. En bij de talloze evenementen waarbij hij betrokken was, zorgde hij dat de elektriciteit in orde was. “Het kon niet doorgaan als Pierre er niet was" wordt ook wel over hem gezegd.



Woensdag 27 mei: Wim Biemans, 80 jaar, uit Gemert



Wim was voormalige prins carnaval en was erg actief in allerlei verenigingen, maar hij werd beroemd met zijn Polder Express. Hij knutselde zelf een kar in elkaar, die hij achter een tractor hing. Met het hele gevaarte ging hij ouderen uit de hele regio ophalen om ze met een ritje in de Polder Express een leuk dagje uit te bezorgen. Iedereen zwaaide dan naar Wim en hij zwaaide altijd breed lachend terug.



Donderdag 28 mei: Ad Adriaanse, 80 jaar, uit Raamsdonksveer



Een hart van goud, altijd bescheiden en een enorme liefde voor alles wat met zijn dorp te maken had. Dat maakte van Ad Adriaanse een van de mooiste mensen van Raamsdonksveer. Hij was onder meer de geestelijk vader van het evenement de Veerse Dag, beschermer van het lokale erfgoed en weldoener. Iemand die genoot als anderen het naar hun zin hadden. ”Dè kom wel goed” was een van de gevleugelde uitspraken van Ad.



Vrijdag 29 mei: Cor Coppens, 77 jaar, uit Zijtaart



Cor zette zich met hart en ziel in voor de ruitersportvereniging in Zijtaart. Als coach en als stuwende kracht.. Cor regelde het allemaal wel… Door de jeugd werd hij liefkozend ‘opa Cor’ genoemd. Zijtaart en de ruitersportvereniging houden een blijvende herinnering aan Cor. Jaarlijks wordt bij de ruitersportkampioenschappen de Cor Coppens Bokaal uitgereikt.



Ze worden gemist



‘Ze worden gemist’ wordt van maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei uitgezonden. Iedere avond een ander portret op Omroep Brabant. Maandag vanaf 18.15 uur (daarna ieder uur herhaald): Sam Ramandanovic uit Vorstenbosch. Dinsdag vanaf 18.10 uur (daarna ieder uur herhaald): Pierre van Antwerpen uit Berkel-Enschot. Woensdag vanaf 18.10 uur (daarna ieder uur herhaald): Wim Biemans uit Gemert. Donderdag vanaf 18.10 uur (daarna ieder uur herhaald): Ad Adriaanse uit Raamsdonksveer. Vrijdag vanaf 18.15 uur (daarna ieder uur herhaald): Cor Coppens uit Zijtaart. Zaterdagavond 30 mei zullen alle afleveringen vanaf 18.20 uur herhaald worden, ieder uur een ander portret. Tevens zijn de portretten terug te vinden om omroepbrabant.nl en op het YouTube kanaal van Omroep Brabant.