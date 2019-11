Kernenergie wint aan populariteit

In vergelijking met een jaar eerder staan dubbel zoveel Nederlanders positief tegenover investeren in kernenergie. Dit blijkt uit consumentenonderzoek uitgevoerd in opdracht van Dutch New Energy Research als onderdeel van de Dutch Solar Quarterly. Investeringen in wind en zonne-energie genieten nog altijd de meeste steun onder consumenten.



Ten opzichte van andere alternatieven stijgt kernenergie in populariteit één plaats, naar de 7e plek in de energiemix. De stijging gaat ten koste van biomassa als energiebron, dat samen met zonne-energie op velden en warmtepompen de steun ziet dalen. Zonne-energie op daken blijft de ranglijst aanvoeren, twee op de drie ondervraagden staat positief tegen deze vorm van energie opwekking.



De zonne-energiemarkt laat een sterke groei zien de afgelopen jaren. “In Nederland groeit de residentiele zonne-energiemarkt hard en stabiel”, aldus Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research. “Nederland is in Europa zelfs koploper met huishoudens die investeren in zonnepanelen op daken.”