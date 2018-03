Van Nelle Fabriek pakt primeur met vegan catering

Van Nelle Fabriek Events biedt als eerste congres en eventlocatie van Nederland totaal veganistische catering aan. Bezoekers van The Next Event, hét event waar de nieuwste trends voor de eventbranche worden gepresenteerd, mogen op 3 april voorproeven. Het eten belooft een ware ‘culinaire mindfuck’ te zijn. Dat plantaardige gerechten zoveel smaak en voldoening geven blijkt voor menig persoon verrassend te zijn.



Exact de reden dat Chefkok Friedjof Kempenaar, die overigens zelf wel vlees en vis eet, veganistisch is gaan koken. Kempenaar irriteerde zich mateloos aan de weinig inspirerende gerechten die vegetariërs voorgeschoteld krijgen: “En dan is veganistisch koken een flinke stap verder dan vegetarisch. Ik heb echt aan de receptuur moeten sleutelen om de gerechten goed te krijgen. Het resultaat is er naar. Ik zie zelfs de meest uitgesproken carnivoren met een tevreden glimlach de deur uit gaan”.



Van Nelle Fabriek Events zag in Chefkok Friedjof en Grand Catering de ideale partners voor het ontwikkelen van een totaal veganistisch menu, dat geschikt moet zijn voor kleine groepen en duizenden bezoekers. “Hoe mooi is het, dat de eerste daglichtfabriek van Europa ook de eerste eventlocatie van Nederland is, waar vegan catering wordt gelanceerd”, aldus Henk van Maanen en Hans Baggerman, ondernemers en exploitanten van eventlocaties Van Nelle Fabriek, de Schiecentrale en het Drijvend Paviljoen. De Van Nelle Fabriek, een UNESCO Werelderfgoed, wordt het hoogtepunt van de bouwstijl Het Nieuwe Bouwen genoemd. Een revolutionair ontwerp vanuit het idee dat mensen gezonder en fitter blijven tijdens hun werk wordt nu ook ondersteund met revolutionair eten.



“Onze producer Fiona was laaiend enthousiast over de Vega Pop-Up van Friedjof en overtuigde ons van deze bijzondere ervaring en het prachtige product. Amper drie maanden later kunnen we onze opdrachtgevers en gasten de extra optie bieden om volledig vegan te eten. Het is verrassend lekker, ook voor een niet-vegetariër zoals ik”, aldus Van Maanen. Van Nelle Fabriek Events ziet dat opdrachtgevers steeds vaker en bewuster bezig zijn met hun ecologische footprint. Met deze innovatieve catering kunnen zij nóg makkelijker hun duurzame doelstellingen behalen en toch heerlijk eten.



Van Nelle Fabriek Events is al vaker trendsettend geweest. Zo kwam het team van Van Nelle Fabriek Events als eerste met het Breakfastival. Een nieuw event-concept gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest ‘s morgens op hun best zijn. Van Maanen gelooft dat vegan cateren de volgende trend wordt. Brengt dit een nieuwe voedingsrevolutie teweeg?