Nederlandse start-up lanceert eerste moeder-app

Utrecht, 7 mei - “Waarom heeft niemand me dat verteld?” Iedere nieuwe moeder kan een voorbeeld noemen van iets wat ze graag had willen weten over haar kraamtijd of over moeder worden. Over herstellen van een bevalling, haar lichamelijke gezondheid en die enorme achtbaan van emoties. Rondom veel lichamelijke en psychische aspecten van het moederschap heersen nog veel taboes. Daarom lanceert de Nederlandse start-up How about mom deze week de eerste app die de (aanstaande) moeder centraal stelt.



Het aanbod van zwangerschap apps met informatie over de ontwikkeling van de baby is groot. Maar een app helemaal gericht op de zorg voor moeders tijdens en na hun zwangerschap ontbrak nog. En dat terwijl de behoefte aan eerlijke en betrouwbare informatie enorm groot is als je net moeder bent geworden.



“How about mom’s missie is om alle moeders de beste support te bieden in hun kraamperiode en het eerste jaar als nieuwe moeder. Daarom is de How about mom app vanaf vandaag te downloaden voor iOS en Android, en zijn en blijven de belangrijkste onderdelen van de app gratis. De app is ontwikkeld met een uitgebreid team van zorgprofessionals en experts uit de gezondheidszorg. How about mom is de enige app die zich richt op intimiteit na je zwangerschap en seks in het leven als nieuwe ouders. Daar wordt namelijk veel te weinig over gesproken”, aldus Astrid Kremers, seksuologe en relatietherapeute. “How about mom is een steun in onzekere, nieuwe en bijzondere tijden, en bovendien is de app gratis”, zegt Koen Deurloo, gynaecoloog in het Diakonessenhuis Utrecht.



Wat biedt de How about mom app?

De How about mom app bestaat uit drie onderdelen: een handige symptomenchecker, informatie over het eerste jaar als moeder, en audio en video cursussen via How about mom Class. De How about mom app biedt het meest uitgebreide overzicht van alles waar nieuwe moeders mee te maken krijgen. Van nachtelijk zweten, hormonen en naweeën, tot seks, schoonfamilie en terug naar je werk gaan. Eerlijk, herkenbaar en zonder poespas. Met een groeiend aanbod van aanvullende audio en video cursussen helpt How about mom nieuwe moeders goed voor zichzelf te zorgen.



Over How about mom

How about mom is een Nederlandse start-up met internationale groeiplannen. De onderneming is in 2019 opgericht door Frederieke en Anna Jacobs (inderdaad: zussen), ondernemers met een achtergrond in zorg en technologie. “We willen de moeder op nummer één zetten: als zij goed voor zichzelf zorgt, kan ze ook goed voor haar baby zorgen. De How about mom app is dé gids in het eerste jaar moederschap.”



Meer informatie: https://www.howaboutmom.nl