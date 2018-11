Geert Schaaij: We kunnen ook wel terugzakken naar 300 in de AEX-index

Volgens Geert Schaaij (directeur Beursgenoten) blijven vermogensbeheerders maar roepen dat de beurs goedkoop is. Dat is preken voor eigen parochie. Geert Schaaij raadt beleggers aan te kiezen voor waarde aandelen en groeiaandelen te mijden. Besef dat het laaghangende fruit is geplukt! Beursgenoten heeft slechts 4 van de 26 in de AEX beursgenoteerde bedrijven op kopen staan. Aanstaande zondag schuift Geert Schaaij aan bij Harry Mens in Business Class en legt uit waarom hij een maand geleden niet voor niks waarschuwde. Wie toen niet horen wou, moet nu helaas voelen.



Beursgenoten houdt 7 december zijn symposium in de RAI te Amsterdam. De zaal is tot de nok aan toe gevuld, er worden bijna 2000 beleggers verwacht.



Schaaij zijn nieuwe boek ligt op de drukpersen. Volgens Schaaij zijn overheden ‘wolven in schaapskleren’ door telkens maar de geldpers aan te zetten waardoor geld minder waard wordt. Dit is de grootse geld-onteigening ooit!



Schaaij pleit in zijn boek daarnaast ook voor meerdere euro’s, want de Griekse munt is evenveel waard als de Nederlandse, en dan kan natuurlijk niet. “We moeten landen als Italië en Griekenland de kans geven hun munten te kunnen devalueren zodat die landen hun staatsschuld kunnen afbouwen.” Geert Schaaij waarschuwt zijn abonnees al maanden dat beleggen anders moet.



Journalisten die het symposium willen bezoeken kunnen speciale toegangskaarten aanvragen bij Beursgenoten.



Meer informatie: https://www.beursgenoten.nl/