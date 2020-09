Genomineerden Topvrouw van het Jaar 2020 bekend

De drie genomineerden voor de titel Topvrouw van het Jaar 2020 zijn bekend gemaakt:



Mariëlle Bartholomeus – Medisch Directeur (CMO) neuroloog Bernhoven, Conny Helder – Raad van Bestuur Tante Louise, Ellis Jeurissen – Directeur Publieke Gezondheid & Ambulance GGD Brabant Zuidoost maken kans op de titel.



In het jaar van de pandemie is alles anders, maar toch is er ook nu een Verkiezing Topvrouw van het Jaar. Belangrijker dan ooit om vrouwelijk leiderschap en talent het podium te geven! De verkiezing, die dit jaar voor de zestiende keer wordt gehouden, heeft daardoor wel een ander karakter gekregen.



De jury, onder voorzitterschap van Jet Bussemaker, kiest deze keer een vrouw die een belangrijke rol heeft gespeeld de afgelopen periode toen het coronavirus over ons land raasde. Een keuze uit vrouwen in de cruciale sectoren die moed en leiderschap hebben getoond; er stonden toen het nodig was en het verschil maakten. Vrouwen waar we trots op kunnen zijn en die daarmee de functie van rolmodel kunnen vervullen.



Bekendmaking Topvrouw 2020



De Topvrouw van het Jaar 2020 wordt op 24 september a.s. bekendgemaakt in het bijzijn van een select aantal gasten tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theater Amsterdam.



Jury



Naast Jet Bussemaker bestaat de jury dit jaar uit Rianne Letschert (Rector Magnificus Maastricht University en Topvrouw van het jaar 2019), Eugenie van Wiechen (Algemeen Directeur FD Media Groep en Topvrouw van het jaar 2018), Jacques van den Broek (CEO Randstad Holding) en Eelco Hoekstra (CEO Vopak)



Raad van Toezicht Stichting Topvrouw van het jaar



Daniëlle Schuur, Partner at The Leadership Advisory (voorzitter), Manon van Beek, CEO TenneT, Thessa Menssen, commissaris o.a. PostNL, Alliander, Ordina en Yelly Weidenaar, Directeur Stichting Talent naar de Top.