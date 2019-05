Hobéon sluit zich aan bij Kiwa Group

Onderwijsadvies- en certificatie-organisatie Hobéon werkt per 1 mei 2019 nauw samen met de Kiwa Group. Kiwa Group is internationaal actief in Testen, Inspecteren en Certificeren (TIC) in meer dan 30 landen op vier continenten. Hobéon houdt zich onder meer bezig met strategische adviesdiensten voor kennisintensieve organisaties en (geaccrediteerde persoons-)certificering in uiteenlopende sectoren.



De samenwerking biedt kansen voor beide partijen, aldus Willem van Raaijen en Wes Wierda, directie Hobéon: “De intensieve samenwerking met Kiwa biedt een mogelijkheid om ons op andere markten en in andere landen te begeven. Synergie is te realiseren doordat onze accreditatie-, advies- en certificeringsdiensten ten behoeve van kennisintensieve organisaties op de terreinen van onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg ook zijn toe te passen op markten waar certificerings- en onderwijsvraagstukken in belang toenemen.”



Michael van der Vlies, directeur van de Kiwa-divisie Management Systems, is verheugd over de nieuwe samenwerking: “Kiwa was al breed actief in de markt voor onderwijs en opleiding met certificatie- en examendiensten. De samenwerking met Hobéon vormt een prachtige aanvulling op ons dienstenpakket voor het onderwijs. We bieden nu, helemaal naar de wens van de markt, een volledig pakket aan via één loket. Uiteraard zien we er daarbij zorgvuldig op toe dat onze certificatie-activiteiten en adviesdiensten in de uitvoering strikt gescheiden blijven.”



Over Kiwa



Kiwa loopt internationaal voorop op het terrein van Testing, Inspection en Certification (TIC). Onder het motto ‘Partner for Progress’ helpt Kiwa over de hele wereld bedrijven en organisaties in vrijwel alle marktsectoren hun producten, processen, managementsystemen en mensen te ontwikkelen door als onafhankelijke partner kwaliteit, veiligheid, gezondheids- en milieuaspecten te beoordelen. Samen met klanten levert Kiwa zo een bijdrage aan steeds betrouwbaarder, veiliger, efficiënter en duurzamer organisaties die waarde toevoegen aan de samenleving. Wereldwijd werken in meer dan 30 landen zo’n 4300 mensen voor Kiwa.



Over Hobéon



Hobéon is hét adviesbureau en de certificerende instelling voor strategische vraagstukken van onderwijs- en kennisinstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en overheidsinstellingen. Hobéon heeft jarenlange ervaring met strategieontwikkeling, kwaliteitszorg, organisatieadvies en marktonderzoek; het is de grootste certificerende instelling voor bijzondere beroepen. Hobéon richt zich op het voortgezet onderwijs, mbo-instellingen, hogescholen, universiteiten en instellingen actief op het gebied van Leven Lang Leren en beschikt over een uitgebreid netwerk van professionele relaties. Bij Hobéon werken circa 45 professionals met zeer diverse achtergronden en expertises.