IFAW rapport onthult groeiende online handel in bedreigde diersoorten



Uit onderzoek in Frankrijk, Duitsland, Rusland en het Verenigd Koninkrijk blijkt dat in bijna een vijfde van de advertenties ivoor te koop wordt aangeboden of producten waarvan wordt vermoed dat ze ivoor bevatten



Het rapport Disrupt: Wildlife Cybercrime – Uncovering the scale of online wildlife trade dat vandaag door het International Fund for Animal Welfare (IFAW) is gepubliceerd, geeft een overzicht van de enorme aantallen levende dieren en hun lichaamsdelen die op internet te koop worden aangeboden, en laat zien hoe deze handel de dieren in hun voortbestaan bedreigt. Dit rapport maakt onderdeel uit van een lange reeks eerdere onderzoeken en beschrijft de uitdagingen én kansen waar natuurbeschermers, overheden en particuliere organisaties tegenaan lopen in de strijd om wildlifecriminaliteit online te stoppen.



Gedurende 6 weken onderzoek in Frankrijk, Duitsland, Rusland en het Verenigd Koninkrijk in 2017, ontdekte een team van IFAW-deskundigen en onderzoekers duizenden onlineadvertenties voor de verkoop van kwetsbare en met uitsterven bedreigde dieren en producten van deze dieren. Het IFAW telde 5.381 advertenties verspreid over 106 webwinkels, veilingsites en sociale media platforms. Er werden 11.772 dieren en producten van kwetsbare en met uitsterven bedreigde soorten geregistreerd, met een totale marktwaarde van 3.942.329 miljoen Amerikaanse dollar.



“Voor het eerst in Europa heeft het IFAW onderzoek gedaan naar de snelgroeiende handel in wilde dieren via sociale media", meldt Rikkert Reijnen, hoofd van het programma Wildlife Crime van het IFAW. “Dit betreft maar een gering percentage van de totale handel via internet. We moeten echter wel bedenken, dat dit vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg is. De handelaren opereren waarschijnlijk in het diepste geheim."



Disrupt: Wildlife Cybercrime onthult dat de internethandel in ivoor of in producten die vermoedelijk ivoor bevatten een hardnekkig probleem is: in bijna een vijfde van alle advertenties worden deze producten te koop aangeboden. Daarnaast gaat het in verreweg de meeste gevallen (80%) om levende dieren. Hieruit blijkt dat het houden van exotische huisdieren (schildpadden, papegaaien, uilen, apen en zelfs grote katten) populair is. Levende reptielen, vooral land- en zeeschildpadden, vormden de overgrote meerderheid (45%) van alle diersoorten waarover werd gerapporteerd. Bijna een kwart van de overige dieren bestond uit vogels, waaronder grijze roodstaartpapegaaien, een met uitsterven bedreigde soort. Ook waren andere zoogdiersoorten vertegenwoordigd, zoals katten, primaten, beren en neushoorns.



“Omdat de illegale handel in wilde dieren in meerdere opzichten een bedreiging vormt voor dieren, is een aanpak over een breed front vereist", aldus Reijnen. “Met het uitbrengen van dit rapport laat het IFAW zien dat ze zich in zal blijven zetten om alle belanghebbenden vanuit zowel de overheid als de particuliere sector bij elkaar te brengen voor het geven van voorlichting, educatie en om de strijd tegen online wildlifecriminaliteit te ondersteunen. Simpel gezegd: je hebt een netwerk nodig om een netwerk te verslaan.”



“Dit betekent dat overheden in allerlei landen zullen moeten investeren in handhavingscapaciteit waarmee de criminelen kunnen worden opgespoord en vervolgd. Voor de particuliere sector betekent dit, dat veilingsites, webshops en sociale media tot verboden terrein moeten worden verklaard voor handelaren in wilde dieren die zich via deze platforms willen verrijken. Ook de consument kan helpen, door zijn ogen en oren goed de kost te geven en mogelijk illegale advertenties en berichten te melden aan de hostingbedrijven", zegt Reijnen.



Onder aansporing van het IFAW hebben 15 online technologiebedrijven beleid met betrekking tot wildlife ingevoerd. In maart 2018 richtten het IFAW, het WWF en TRAFFIC, samen met 21 ondernemingen gericht op online technologie, de Global Coalition to End Wildlife Trafficking Online op. Gezamenlijk willen zij een sectorbrede aanpak ontwikkelen, die de illegale handel in wilde dieren in 2020 met 80% moet hebben teruggebracht.



“Voor onderzoekers, handhavingsinstanties en onlineverkoopsites is het bijzonder lastig om de legale van de illegale handel te onderscheiden", merkt Tania McCrea-Steele op, die leidinggeeft aan het IFAW Global Wildlife Cybercrime Project. “Ons werk laat echter, naast dit rapport, zien dat we in samenwerking met deze organisaties er al in zijn geslaagd de handel op een aantal platforms terug te dringen.”



eBay, een van de grootste veilingsites ter wereld, is een partnerorganisatie van het IFAW en medeoprichter van de Global Coalition to End Wildlife Trafficking Online. Ook was eBay een van de eerste bedrijven die strenge regels invoerde om de illegale handel in wilde dieren van zijn sites te weren. Wolfgang Weber, hoofd Global Regulation bij eBay, reageert: “eBay blijft zich inzetten om ’s werelds meest bedreigde en kwetsbare dieren te beschermen. Door onze constante toewijding voor dit wereldwijde probleem, hebben wij vorig jaar meer dan 45,000 advertenties en berichten voorkomen of verwijderd die in strijd waren met beleid ten aanzien van handel in wilde dieren. Door onze hechte samenwerking met het IFAW en met collega’s in initiatieven zoals de Global Coalition to End Wildlife Trafficking Online, weten wij op een krachtige en effectieve manier duurzame resultaten te behalen.”



U kunt IFAW’s rapport Disrupt: Wildlife Cybercrime hier downloaden: https://www.ifaw.org/international/online-wildlife-trade-2018



Over het IFAW



Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) is een wereldwijd opererende organisatie zonder winstoogmerk, die zich inzet voor dieren en de plaatsen waar ze thuishoren. Met kantoren in 15 landen en projecten in meer dan 40 landen zetten we ons in voor de redding en opvang van dieren in nood over de hele wereld, en voor hun terugkeer naar een veilige leefomgeving. In samenwerking met overheden en lokale gemeenschappen doen onze ervaren campaigners, gespecialiseerde juristen, politiek deskundigen en internationaal erkende wetenschappers baanbrekend werk om structurele oplossingen te bedenken voor dringende kwesties op het gebied van dierenwelzijn en natuurbescherming.