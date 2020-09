Pakketpolishouders laten accountants en directie van Yarden onder ede getuigen

Begin dit jaar versoberde Yarden eenzijdig de rechten van houders van pakketpolissen, die recht bieden op een complete uitvaart. Negentien polishouders verenigden zich via Sociaal Verhaal, een vereniging die optreedt voor mensen die door hun beperkte financiële middelen tussen wal en schip dreigen te raken (https://www.sociaalverhaal.com).



Sociaal Verhaal vroeg advocaat Mark Harten om een kort geding aan te spannen. Vorige week vrijdag bepaalde de kortgedingrechter dat Yarden de versobering moet opschorten totdat de bodemrechter zich daarover heeft uitgesproken (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?i... ).



Omdat de betrokken polishouders van mening zijn dat de verklaringen van Yarden in kort geding op cruciale onderdelen met elkaar in strijd zijn, vraagt Harten de rechtbank deze week om vooruitlopend op de bodemprocedure getuigen te horen.



Wanneer het verzoek wordt toegewezen, kunnen onder andere de verantwoordelijke accountants aan de tand worden gevoeld over de financiële situatie bij Yarden. Daarnaast moet het bestuur van Yarden verklaren over de totstandkoming en de noodzaak van de versobering. Saillant detail is dat de huidige woordvoerder van Yarden aanvankelijk door De Nederlandse Bank werd aangesteld om als stille bewindvoerder voor de belangen van de polishouders op te komen. Hij kan dus als toezichthouder en partijgetuige over de noodzaak van de maatregel verklaren.