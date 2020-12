Honderden Ethiopische kindvluchtelingen arriveren zonder ouders in Soedan

Save the Children maakt zich grote zorgen om de honderden Ethiopische kinderen die, gescheiden van hun ouders of verzorgers, aankomen in buurland Soedan, op de vlucht voor het geweld in de Ethiopische regio Tigray.



Sinds begin deze maand wordt er gevochten in de provincie Tigray, in het noorden van Ethiopië. Op zoek naar veiligheid zijn inmiddels zeker 43.000 vluchtelingen de grens met Soedan overgestoken, onder wie veel kinderen. Honderden kinderen arriveren alleen, omdat ze hun ouders voor vertrek of tijdens de vlucht zijn kwijtgeraakt. De Verenigde Naties verwachten dat de komende maanden 200.000 Ethiopiërs de grens over zullen steken.



“Om hier te komen hebben mensen vijf dagen in de brandende hitte moeten lopen”, vertelt Arshad Malik, directeur van Save the Children in Soedan. Hij is momenteel in het Um Rabaka kamp, een van de vluchtelingenkampen waar ongeveer 10.000 mensen verblijven, waaronder 4.500 kinderen. “Er is behoefte aan voldoende tenten, schoon drinkwater en gezondheidszorg. Daarbij is het nu ontzettend belangrijk dat de kampen ruim, en zo hygiënisch mogelijk worden ingericht, zodat COVID-19 geen kans krijgt.”



Malik maakt zich extra veel zorgen om de kinderen die zonder hun ouders aankomen in de kampen. “Zij lopen een groter risico om slachtoffer te worden van uitbuiting of misbruik, vooral meisjes.” Volgens Malik reizen veel van deze kinderen met broers, zussen of andere familieleden, maar is het juist in deze moeilijke situatie belangrijk dat zij bij hun ouders zijn. “Ze moeten daarom zo snel mogelijk met hen herenigd worden.”



Save the Children ondersteunt de kinderen die hun ouders zijn kwijtgeraakt. De hulporganisatie helpt hen bij het terugvinden van hun ouders of andere familieleden. Om kinderen te helpen om te gaan met hun ervaringen heeft Save the Children twee kindvriendelijke ruimtes ingericht waar kinderen kunnen spelen onder begeleiding van geschoolde medewerkers. Zo hoeven ze even niet na te denken over wat ze hebben meegemaakt.



Ook zorgt Save the Children er samen met de autoriteiten en andere organisaties voor dat de Ethiopische kinderen naar school toe kunnen. “Een grote uitdaging, want de meeste kinderen spreken een andere taal en zijn gewend aan een ander onderwijssysteem”, legt Malik uit. “45% van de vluchtelingen hier zijn kinderen, dus het is enorm belangrijk dat zij toegang hebben tot onderwijs.”