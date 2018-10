Lutz Jacobi ontvangt eerste exemplaar van De Bosatlas van de Wadden

Vandaag heeft Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, het eerste exemplaar van De Bosatlas van de Wadden in ontvangst genomen.



“Er bestaan talloze boeken over het Waddengebied en sinds kort is er ook een film, maar tot nu toe ontbrak een integraal totaal overzicht van alles dat het gebied zo boeiend maakt. De Bosatlas van de Wadden geeft dit overzicht”, aldus Lutz Jacobi.



De Bosatlas van de Wadden is een ontdekkingsreis langs alles wat dit gebied te brengen heeft. Een atlas over wandelende eilanden, geulen, zandplaten, trekvogels, zeehonden, vissers, scheepswerven, scheepswrakken, geschiedenis, dialecten, terpen, volksfeesten, beheer en nog veel meer. Een rode draad door de atlas is het spanningsveld tussen natuurbehoud en menselijke activiteiten.



Het komt allemaal aan bod in kaarten met de karakteristieke Bosatlasstijl, aangevuld met heldere infographics en talloze foto’s van onder andere luchtfotograaf Karel Tomeï en maker van de bioscoopfilm WAD, Ruben Smit.



Over Noordhoff Uitgevers en De Bosatlas



Het Groningse Noordhoff Uitgevers is sinds 1877 uitgever van de overbekende De Grote Bosatlas – 55 edities zijn tot op heden van dit standaardwerk verschenen. Naast schoolatlassen geeft Noordhoff Uitgevers ook atlassen uit voor de consumenten- en de zakelijke markt. Complexe situaties en gebeurtenissen terugbrengen tot de essentie, weergegeven in cartografische verhalen, dat is wat alle Bosatlassen bindt.