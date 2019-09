BINTI openingsfilm Cinekid Festival 2019

Cinekid, ‘s werelds grootste mediafestival voor kinderen, opent de 33ste editie op woensdag 16 oktober met de Nederlandse première van BINTI, een Vlaams-Nederlandse coproductie van Bulletproof Cupid en Family Affair Films en het speelfilmdebuut van de bekroonde kortefilmregisseur Frederike Migom. Cinekid host de première samen met filmdistributeur In The Air, in aanwezigheid van de Amsterdamse burgemeester Halsema.



In de vrolijke avonturenfilm BINTI moet de energieke jonge vlogger Binti, die met haar uit Congo gevluchte vader illegaal in België woont, onderduiken bij de elfjarige natuurliefhebber Elias en zijn moeder. Binti krijgt een geweldig plan; als haar vader trouwt met Elias' alleenstaande moeder kunnen ze in België blijven. Maar ja, er is ook nog een jaloerse buurman.



Van scenario tot coproductie



Cinekid is al sinds de oorsprong van het filmproject bij BINTI betrokken. Migom heeft het scenario van de film gedurende haar deelname aan het Cinekid Script LAB ontwikkeld en tijdens de Junior Co-production Market ontstond de samenwerking voor de realisatie tussen producenten Bulletproof Cupid en Family Affair Films.



‘Cinekid voelt een beetje als thuiskomen. Een deel van de film is hier ontwikkeld, en mijn vorige film beleefde hier ook zijn Nederlandse première. Dat we nu het festival mogen openen is een prachtig geschenk.’ – Frederike Migom, regisseur BINTI



‘Cinekid is trots om het festival te openen met BINTI, een vrolijke film die op een positieve manier de moeilijke situatie van vluchtelingen begrijpelijk maakt voor kinderen van alle leeftijden. Het thema van Cinekid 2019 is ‘Hallo Wereld – Stel je voor’; hiermee willen we meer aandacht besteden aan het voorstellingsvermogen van kinderen van over de hele wereld. Hun persoonlijke verhalen zijn het waard om gehoord te worden. We konden ons geen betere ambassadeur van deze boodschap wensen dan de energieke jonge vlogger Binti!’ – Erik Tijman, Hoofd Film & Televisie Cinekid



Frederike Migom en hoofdrolspelers Bebel Tshiani Baloji en Mo Bakker zullen bij de feestelijke opening aanwezig zijn, evenals de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. BINTI is daarna te zien voor het reguliere publiek tijdens het Cinekid Festival en zal tegelijkertijd ook verschijnen in de Nederlandse bioscopen.



Beste Kinderfilm Competitie



BINTI is, samen met 14 andere internationale titels, geselecteerd voor de Beste Kinderfilm Competitie. De films komen in aanmerking voor de prestigieuze Cinekid Leeuw en een geldbedrag van € 7.500. Op vrijdagavond 25 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking. Bekijk hier de hele selectie:



A Colony | Geneviève Dulude-De Celles | Canada



BINTI | Frederike Migom | België, Nederland



Double Trouble and the Magical Mirror | Marcus H. Rosenmüller | Duitsland



Of Love and Lies | Julien Rappeneau | Frankrijk, België



Hacker | Arri Alexa, Poul Berg | Denemarken



Hear my Village | Abas Aram | Iran



Jacob, Mimmi and the Talking Dogs | Edmunds Jansons | Letland, Polen



Kings of Mulberry Street | Judy Naidoo | Zuid-Afrika



My Life as Lotta | Neele Leana Vollmar | Duitsland



Psychobitch | Martin Lund | Noorwegen



Lane 4 | Emiliano Cunha | Brazilië



Running to the Sky | Mirlan Abdykalykov | Kirgizië



Sune vs Sune | Jon Holmberg | Zweden



The Bear's Famous Invasion of Sicily | Lorenzo Mattotti | Frankrijk, Italië



Too far away | Sarah Winkenstette | Duitsland



Over Cinekid



Cinekid is ‘s werelds grootste mediafestival voor de jeugd tussen de 3 en 14 jaar. Jaarlijks bezoeken bijna 70.000 kinderen en hun begeleiders het festival op de Westergas in Amsterdam en bijna 40 filmtheaters in Nederland. Ze maken kennis met de nieuwste jeugdfilms, -series en -documentaires, ontdekken de maker in zichzelf en gaan op safari in het MediaLab: een grote digitale speeltuin met interactieve kunstinstallaties, games en mediaworkshops.



Cinekid Festival vindt plaats van 19 t/m 25 oktober in de Westergas in Amsterdam en tourt van 12 t/m 27 oktober door het land. Op donderdag 3 oktober wordt het complete festivalprogramma bekendgemaakt en start de online kaartverkoop.