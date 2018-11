Amsterdam, 15 november 2018



Hubertus & Berkhoff zoekt beste taartenversierder van Amsterdam



Na het succes van de 1e editie organiseert de Hubertus & Berkhoff in 2019 opnieuw de Amsterdamse Taartopmaakwedstrijd. Zit jij in groep 7 of 8 en vind je het superleuk om taarten op te maken? Dan is deze wedstrijd echt iets voor jou! Wie weet treed jij in de voetsporen van Michelle van Zoomeren, de winnares van de 1e editie? De Hubertus & Berkhoff is een middelbare school in Amsterdam voor Horeca, Brood & Banket en Recreatie en hoopt door deze wedstrijd kinderen in het basisonderwijs te enthousiasmeren voor het mooie en creatieve bakkersvak.



De wedstrijd



Het gaat om een taartopmaakwedstrijd, dus het taartje wordt zo aangeboden dat het klaar is voor de decoratie. De kinderen kunnen hun eigen creativiteit inzetten op de decoratie. De creatie moet wel te maken hebben met het thema ‘De 4 jaargetijden’. Er zullen materialen aanwezig zijn om de eigen creaties te vervaardigen. Belangrijk is dat alles op de taart eetbaar is. Alle groep 7 en 8 leerlingen uit Amsterdam en omstreken mogen meedoen. De winnende leerling krijgt een wisselbeker en een aandenken voor deelname aan de wedstrijd. En natuurlijk iets lekker voor het hele gezin.



De voorrondewedstrijden vinden dit jaar plaats op de open avonden van de Hubertus & Berkhoff, op 17 januari en 12 februari, in het schoolgebouw aan de Betuwestraat. Een van de bakkerijen wordt speciaal ingericht voor de wedstrijd. Bezoekers van de open avond kunnen de wedstrijd ook bekijken. Extra aanmoediging dus! Ouders kunnen plaatsnemen in het Grand Café van de school en af en toe even kijken hoe het gaat.



De jury



De creaties zullen beoordeeld worden door een jury van top-patissiers, onder voorzitterschap van niemand minder dan de heer Holtkamp van de bekendste bakkerij van Amsterdam. De jury let op originaliteit, creativiteit, netjes werken, hygiëne en tijd (lukt het binnen de anderhalf uur). Per voorronde is er plek voor maximaal 20 kinderen. De beste 5 van elke ronde plaatst zich voor de finale op 27 februari. Enthousiastelingen kunnen zich tot 10 januari aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website van de Hubertus & Berkhoff: www.hubertusberkhoff.nl. Hier is ook een informatieboekje te vinden met meer informatie en recepten om mee te oefenen.



Waarom deze wedstrijd?



Met een jarenlange traditie als leerschool voor horeca, bakkerij en recreatie noemt de Hubertus & Berkhoff zichzelf ook wel ‘De lekkerste school van Nederland’. Omdat ze kinderen in Amsterdam heel graag willen enthousiasmeren voor het mooie en creatieve bakkersvak, organiseerde de school vorig jaar voor het eerst deze speciale Amsterdamse taartopmaakwedstrijd. Na het succes van de 1e editie lijkt een nieuwe traditie geboren. De Hubertus & Berkhoff is een vmbo-school voor de basis- kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg, met de richtingen Horeca, Brood & Banket en Recreatie. Op de school doen leerlingen vanuit de praktijk vakkennis op. Sinds dit schooljaar biedt de school ook de gemengde leerweg aan, een programma met theorievakken op mavo niveau en veel praktijkvakken.



Onderdeel Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)



De Hubertus & Berkhoff maakt deel uit van scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (ook wel kort: VOvA). Het VOvA is een scholengroep in Amsterdam met een volledig voortgezet onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven op 9 schoollocaties, verdeeld over de gehele stad en telt in totaal ongeveer 3200 leerlingen. De andere scholen zijn: Bredero Beroepscollege, Bredero Mavo, Cburg College, De nieuwe Havo, Hyperion Lyceum, LUCA Praktijkschool, Tobiasschool en Vox-klassen. Meer informatie: www.vova.nl.