Health + air-concept bekroond door de International Facility Management Association

Het Health + -aanbod van LightAir, het Zweedse cleantechbedrijf, heeft de jaarlijkse Nordic Innovation Award van de International Facility Management Association ontvangen.



Het prijswinnende concept van LightAir biedt dubbele bescherming door zowel actieve als passieve luchtzuivering, met behulp van twee verschillende technologieën. De actieve luchtzuivering, met behulp van gepatenteerde IonFlow-technologie, krijgt veel aandacht tijdens de pandemie, aangezien onderzoek door het gerenommeerde Karolinska Institutet heeft uitgewezen dat 97% van de in de lucht verspreide virussen worden geneutraliseerd, terwijl ze nog in de lucht zijn.



“We hebben een uniek aanbod en verbeteren samen met onze partners de luchtkwaliteit op werkplekken en scholen. Facility Management is een branche die ons in staat stelt om breed uit te reiken met deze oplossingen ”, zegt Joakim Hansson, Business Area Manager bij LightAir. "Deze gerenommeerde IFMA-prijs voor de innovatie van het jaar zal voor goede wind in de rug zorgen in onze Scandinavische thuismarkt, evenals bij de internationale uitrol van ons concept via onze Europese partners zoals die in o.a. de Benelux."



De International Facility Management Association (IFMA) is het grootste internationale netwerk in facility management (FM), met 24.000 leden in 105 landen.



LightAir werkt samen met een verscheidenheid aan Scandinavische FM-partners voor verkoop en distributie met betrekking tot Health +. De eerste samenwerkingsovereenkomst werd vorig jaar gesloten met Coor Service Management, een van de toonaangevende FM-providers in de Scandinavische regio. Het bedrijf brengt Health + op de markt via zijn Coor SmartClimate-aanbod en was ook de nominerende partner voor de jaarlijkse innovatieprijs van de IFMA. Buiten Scandinavië zullen partners een soortgelijk concept aanbieden. Uitrol van het concept vindt nu ook in Nederland plaats.



"We hebben gezien hoe onze klanten een unieke en flexibele service krijgen die echte en grote waarde levert op zowel bedrijfs- als individueel niveau", zegt Mattias Wahlgren, Group Innovation Manager - Technology bij Coor. “Het is bemoedigend dat dit aanbod deze erkenning heeft gekregen van de industrie. Samenwerking met innovatieve partners zoals LightAir draagt ​​bij aan het serviceportfolio van Coor en onze ambitie om onze klanten altijd de allerbeste diensten en leveringen op de markt te bieden. ”



Het Health + -aanbod is momenteel beschikbaar in de Scandinavische thuismarkt van LightAir en in een snelgroeiende Nederlandse markt via de distributeur voor de Benelux. Bredere lanceringen op andere internationale markten zijn aan de gang.



Onderzoek naar het effect van de IonFlow ultra high density ionisatie technologie op virussen in de lucht door het Karolinska Institutet - gebaseerd op een zeven jaar durende studie - werd gepubliceerd in het medische tijdschrift Nature Scientific Report: https://www.nature.com/articles/srep11431 Aanvullend onafhankelijk onderzoek en testrapporten: https: //lightair.com/air-science/lightair-performance/test-reports/