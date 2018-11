Meer bedrijven aan de slag met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Steeds meer Nederlandse bedrijven werken aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de VN. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde voortgangsrapportage 2018 ‘Bedrijven op weg naar 2030’ van Global Compact Netwerk Nederland. Van de bij het netwerk aangesloten bedrijven geeft nu 89% aan er actief aan bij te dragen tegen 68% een jaar eerder. De bedrijven geven aan het vaakst actief te zijn als het gaat om de SDG’s 8 (eerlijk werk en economische groei), 13 (klimaatactie) en 12 (verantwoorde consumptie en productie).



Voorzitter van Global Compact Netwerk Nederland, Jan-Willem Scheijgrond: “We zien onder de bij ons aangesloten bedrijven de deelname aan de SDG’s snel groeien. We verwachten dat deze groei ook komende jaren stevig doorzet. En dat is ook hoognodig als we de SDG’s in 2030 gerealiseerd willen hebben voor een duurzamer wereld. Het leeft enorm bij leden als Philips, KLM, AkzoNobel, Unilever en Randstad, maar ook bij mkb-bedrijven. Om de SDGs tijdig in 2030 te realiseren, is het nodig dat de marktvraag naar duurzame producten en diensten sneller gaat groeien, nog meer bedrijven de SDGs integreren in de eigen bedrijfsstrategie gericht op grotere impact en de SDGs vaker integraal onderdeel worden van het onderwijsprogramma.”



Meer impact nodig



Het Nederlandse bedrijfsleven draagt steeds actiever bij aan de realisatie van de SDGs. Desondanks is, zowel binnen als buiten Nederland, een grotere bijdrage nodig om de doelen in 2030 daadwerkelijk te realiseren. Nieuwe innovaties en veranderingen zijn nodig op het gebied van klimaat- en energie, circulaire economie en digitalisering. Belangrijk is dat nog meer bedrijven hun bedrijfsstrategie in lijn brengen met de SDG’s voor een duurzame wereld, ook via partnerschappen. Om bedrijven hierbij te helpen vindt vandaag bij de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit een speciale dag voor bedrijven plaats, georganiseerd door het aan VNO-NCW gelieerde Global Compact Network Nederland (GCNL) en het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers. Onder meer Ceo Lise Kingo van het bij de VN aangesloten UN Global Compact uit New York spreekt de aanwezige bedrijven hier bij toe. Om de noodzaak tot een intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen te onderstrepen, tekenen RSM en GCNL ook een ‘Alliance’, gericht op het versnellen van duurzame ontwikkeling en het uitwisselen van kennis op dit terrein.



Achtergronden



Global Compact Netwerk Nederland is één van de ruim 70 nationale netwerken van UN Global Compact, hét platform van het bedrijfsleven binnen de Verenigde Naties. Wereldwijd is dit het grootste duurzaamheidsinitiatief met ruim 9500 aangesloten bedrijven, waarvan ruim 100 actief in Nederland. De aangesloten bedrijven rapporteren jaarlijks wat en hoe zij bijdragen aan de 17 SDG’s. Zie bijgevoegd de nieuwste voortgangsrapportage. Het VNO-NCW Netwerk Groene Groeiers, dat in 2017 is opgericht, vertegenwoordigt op dit moment 265 bedrijven die investeren in de ontwikkeling van circulaire business cases en energietransitie. Hun aantal neemt snel toe. Zij dragen vooral bij aan de ontwikkelingsdoelen op het gebied van voedsel, water, energie en duurzame productie en consumptie. De 17 SDG’s vormen samen dé wereldagenda tot 2030 voor de wereldwijde uitdagingen. Nederland doet het op de meeste SDG’s goed zo bleek uit een analyse begin dit jaar door het CBS. Wel blijven we nog achter op het terrein van klimaat en hernieuwbare energie en het aandeel vrouwen in leidinggevende posities.