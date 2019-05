Talkshow in Theater aan het Spui over Europese Verkiezingen

De maandelijkse talkshow Verhoeven doet Buurtonderzoek van Het Nationale Theater staat op dinsdag 21 mei in het teken van de Europese Verkiezingen. “Gaan”, zegt presentator Rob Verhoeven. “Een groot vel met namen staart je aan op donderdag 23 mei… stop keuzestress. En een beetje relativeren voor je het hok ingaat kan misschien geen kwaad.” De talkshow is dit keer te bewonderen in het Haagse Theater aan het Spui.



In de laatste editie van Verhoeven dit Buurtonderzoek van dit seizoen met als thema EURies zijn twee potentiële Europarlementariërs te gast: Andreas Zenthofer (D66) en Liping Oerlemans, kandidaat voor de Europese partij Volt. Zij vertellen waarom zij graag in het Europees Parlement willen komen en hoe zij Europa zien. Op donderdag 23 gaat Nederland naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen.



Daarnaast schuift Bruno van den Elshout aan. Voor het project 'Us Europeans' reisde Van den Elshout een jaar lang door de 27 landen van de Europese Unie en interviewde daarbij meer dan 2 500 jonge mede-Europeanen over hun dagelijks leven.



Dit is Verhoeven doet Buurtonderzoek



Verhoeven doet buurtonderzoek is een luchthartig programma over gewichtige onderwerpen. Muziek en scherts rond interviews met interessante gasten. Vanwege de voortdurende belangstelling van buurtbewoners gaat de talkshow inmiddels het zevende en tevens laatste seizoen in.



De EURies-editie van Verhoeven doet Buurtonderzoek barst op dinsdag 21 mei om 20.00 uur los in Theater aan het Spui in Den Haag.



Kaarten: www.hnt.nl/euries