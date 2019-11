Nieuwkomer Topfund krijgt groen licht van de AFM

Amsterdam - 19 november 2019 - Topfund B.V. maakt bekend per 14 november 2019 als Alternative Investment Fund Manager geregistreerd te zijn bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM).



Daarmee gaat Topfund na een lange tijd van voorbereiding nu eindelijk echt van start en is de lancering van het unieke FX Latency Arbitrage en High Frequency Daytrading beleggingsfonds een feit.



Managing partner Bryan C.D. Houben is opgetogen dat de AFM-registratie rond is. “We wisten natuurlijk dat het goed zou komen, maar op het moment dat het verlossende woord dan echt binnenkomt, geeft dat een heel voldaan gevoel.”



Volgens Houben is het beleggingsfonds buitengewoon geschikt voor beleggers die een bovengemiddeld rendement nastreven. “Doordat de strategie zich niet met de richting van de markt bezig houdt, maar zich enkel richt op de beweeglijkheid van de koers, baseren wij ons op – zoals wij het noemen – zekere feiten. Koersen fluctueren namelijk continu, waarbij we enerzijds proberen te profiteren van kortstondige prijsdiscrepanties tussen de verschillende marktpartijen en anderzijds van koersbewegingen binnen, of juist buiten, specifieke rasterpatronen.”



Houben: “Onder Nederlandse beleggers is in aanloop naar dit moment de animo voor ons fonds steeds toegenomen. Daarom ben ik des te verheugder om hen te kunnen melden dat we nu écht aan de slag gaan.”