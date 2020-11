Coronalocatie.nl lanceert ‘goed nieuws-kaart’: inzicht waar corona-besmettingen afnemen

Coronalocatie.nl, de website die het actuele aantal besmettingen in de buurt van de gebruiker beter inzichtelijk maakt, heeft vandaag een ‘goed nieuws-kaart’ gelanceerd.’ Op www.coronalocatie.nl kan iedereen nu in ook in één oogopslag duidelijk zien waar het aantal besmettingen structureel daalt.



“Na ruim 9 maanden corona snakt Nederland naar goed nieuws. Met de ‘goed nieuws-kaart’ die we als extra -blauwe- laag op onze coronakaart tonen, willen we de mensen niet alleen goed informeren, maar ook het positieve nieuws brengen. Daar is men aan toe en dat motiveert,” aldus bedenkers André van der Veen en Pieter-Frank van Boven, ex-onderzoekers bij het RIVM.



Nederland een positieve boost geven



Nu de corona-crisis alweer 9 maanden duurt, constateerden de ontwikkelaars dat mensen steeds meer snakken naar goed nieuws. Dit wordt bevestigd door marktonderzoeksbureau Validators, dat met haar Monitor Consumentengedrag maandelijks de stemming onder de bevolking peilt; daaruit bleek dat het aantal Nederlanders dat behoefte heeft aan meer positiviteit sinds begin oktober is toegenomen van 25% naar 33%. Daarom besloten ze om op www.coronalocatie.nl ook het goede nieuws rond de afname van het aantal besmettingen op een duidelijke manier te tonen. “Zo willen we Nederland een positieve boost geven en motiveren,” aldus André van der Veen, ontwikkelaar van de applicatie. De achterliggende data van Coronlalocatie.nl zijn de officiële RIVM-data. Deze worden door de ontwikkelaars zodanig bewerkt en op de kaart van Nederland gevisualiseerd, dat de gebruikers een beter inzicht krijgen in de situatie in hun eigen buurt of straat.



In één oogopslag zien waar het aantal besmettingen daalt



Het virus komt en gaat in golven en verspreidt zich grillig over het land. Dat zal nog wel een tijdje zo doorgaan. Daarom hebben de ontwikkelaars van www.coronalocatie.nl, de enige site die via een geanimeerde weergave zoals een buienradar de ontwikkeling van het aantal besmettingen in de buurt toont, nu een ‘goed nieuws-weergave’ toegevoegd. Gebieden waar het aantal besmettingen over langere tijd afneemt, worden nu als een aparte blauwe laag op de coronakaart van Nederland getoond. Op die manier worden burgers nóg beter geïnformeerd over het aantal coronabesmettingen in hun buurt en is in één oogopslag duidelijk waar het aantal besmettingen aanzienlijk daalt.



Al ruim 6 miljoen keer geraadpleegd



Sinds de lancering op 8 oktober jl., is deze interactieve corona-radar al ruim 6 miljoen keer door het publiek geraadpleegd. De applicatie heeft als doel mensen een beter inzicht te geven in de situatie in hun eigen buurt. Het is een aanvulling op de corona-dashboards van de overheid, die voor veel burgers lastig te interpreteren zijn. Hiermee manier kunnen de gebruikers zelf de risico’s beter inschatten en hun gedrag hier op afstemmen. Diverse nationale nieuwssites maken inmiddels structureel gebruik van deze applicatie.



Coronalocatie.nl is ontwikkeld door medisch data-consultancybedrijf Uppermoor in samenwerking met SPOTinfo, ontwikkelaar van Geografische Informatie Systemen.