Nicolette van Dam en Bas Smit lanceren 'Vidley': de VideoWenskaart

Nicolette van Dam en Bas Smit lanceren een nieuw en bijzonder product, de Vidley VideoWenskaart. Een luxe kaart met jouw persoonlijke videoboodschap. Iemand feliciteren, een vakantiegroet sturen of de liefde verklaren was nog nooit zó leuk.



De Vidley is een papieren wenskaart met een groot ingebouwd videoscherm. Het combineert het bijzondere gevoel van een echt kaartje met de mogelijkheden en emotie van video en geluid. Van Dam en Smit introduceren daarmee een heel nieuwe manier om iemand echt te verassen.



Het begon als grapje

“Bas is al langer actief met dit product op de zakelijk markt", aldus Van Dam. "In december vorig jaar stuurden we met kerst een kaart aan onze vrienden en familieleden. Als grapje eigenlijk. Maar daar waren mensen zó enthousiast over dat we meteen dachten: hier willen we iets mee. Wij vinden het namelijk geweldig om mensen te verrassen en met deze VideoWenskaart combineren we het beste van twee werelden! Het is een nieuw product waar we allebei heel blij van worden."



Een persoonlijke video

Vidley is niet alleen leuk, maar ook simpel te gebruiken. En dat begint met de smartphone. "Maak om te beginnen een leuke, persoonlijke videoboodschap van jezelf, je gezin of vrienden. Dat kunnen lieve woorden zijn, maar ook een lied of gedicht bijvoorbeeld. Je kunt de video zo origineel maken als jij zelf wilt", aldus Van Dam.



Vervolgens kun je de VideoWenskaart bestellen op Vidley.nl. Er zijn twee prachtige ontwerpen gemaakt die passen bij elke gelegenheid. Een verjaardag, geboorte, huwelijk of jubileum. "En als je een beetje op mij lijkt, dan kun je ook zomaar een Vidley sturen. Omdat je iemand mist bijvoorbeeld, of gewoon wilt zeggen hoeveel je diegene houdt”, aldus Van Dam.



Verrassing op de deurmat

Tijdens het bestellen van de Vidley kun je meteen je eigen video uploaden. “Het werkt super simpel, zelfs ik kan het en dat zegt genoeg. Je kan de Vidley direct laten bezorgen bij de persoon aan wie je je persoonlijke boodschap hebt gericht. Je kunt er ook voor kiezen om de ‘m bij je thuis te laten bezorgen en zelf te overhandigen, net wat je wilt", zegt Smit. "De video begint meteen als de kaart wordt opengedaan. Zo maak je geheid een onvergetelijke indruk, met een originele videoboodschap, verpakt in een echte kaart.“



Bijzonder gevoel

Met Vidley stoppen Van Dam en Smit het sturen van papieren wenskaarten in een nieuw, modern jasje. "Zo'n kaartje in de brievenbus doet vaak zoveel meer dan enkel een appje of e-mail. Mensen voelen zich daardoor speciaal. Vidley combineert die kaart met een persoonlijke videoboodschap en maakt zo het sturen van echte wenskaarten weer leuk en bijzonder", aldus Van Dam.



Meer informatie: https://vidley.nl/



