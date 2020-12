Bekijk het nieuwe leven in Breda in Gebruikte stenen op Omroep Brabant

Verspreid over Brabant vind je heel veel industrieel erfgoed zoals voormalige fabrieken en bedrijfsgebouwen. Soms zijn ze vervallen en rijp voor de sloop, maar er zijn er ook die na sluiting een tweede leven krijgen. Voor het tv-programma ‘Gebruikte stenen’ bezoekt Hannelore Struijs in Brabant een groot aantal voorbeelden. Op dinsdagavond 8 december gaat Hannelore o.a. Het Havenkwartier in Breda.



Het Havenkwartier



In deze aflevering gaat Hannelore Struijs op zoek naar industrieel erfgoed in Breda, in het Havenkwartier en de wijk Belcrum. Marc Berends, adviseur erfgoed van de gemeente, vertelt iets over het industriële verleden van de stad. In de hal van het voormalige hoofdkantoor van Electron, nu in gebruik voor culturele doeleinden, toont hij haar een opmerkelijke wanddecoratie die jarenlang verscholen zat achter het behang.



Ook maakt ze een wandeling langs voorbeelden van industrieel erfgoed met Martien Kuipers. Als architect boeit hem dit thema enorm, maar hij is bovendien voorzitter van het lokale architectuurinitiatief BLASt. Hij toont haar onder meer de locatie waar een oude ijzergieterij heeft gestaan. Ze eindigen bij de Belcrumhaven, een oude insteekhaven van de rivier de Mark die speciaal voor de industrie is aangelegd.



Jeroen Hoefsloot van projectbureau CrossMark laat op een grote maquette de plannen zien van een groter stuk gebiedsontwikkeling van de stad, dat loopt vanaf het station en de wijk Belcrum tot aan het Haveneiland. Een terrein dat tot voor kort veel industrie herbergde en nu wordt ontwikkeld voor wonen, werken en recreëren, is het voormalige Backer en Rueb-terrein. Dit grenst aan de Belcrumhaven. Een deel van de oude fabriekshallen en het hoofdkantoor blijven bewaard. Daar zal Hannelore in een latere uitzending uitgebreid aandacht aan besteden.



Rubrieken



Zoals gebruikelijk zie je in een korte beeldende rubriek een paar andere voorbeelden van panden met cultuurhistorische waarde. In deze aflevering zijn dat de voormalige fabrieken van De Faam en De Drie Hoefijzers. Ook komt De Noordpool voorbij, een oude ijsfabriek opzet door slagerijen, en een pand van de voormalige chemische wasserij Posthumus.



De wekelijkse vlog van studenten bouwkunde en architectuur van de TU Eindhoven gaat deze week over de watertoren van Roosendaal.



Achtergrondinformatie: deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, BOEi, en de gemeente Breda.



Kijk naar ‘Gebruikte stenen’ op Omroep Brabant, iedere dinsdagavond vanaf 17.50 uur op tv, daarna ieder uur herhaald. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.