Koninklijke onderscheiding voor oud-voorzitter Prins Claus Fonds

Het bestuur en de staf van het Prins Claus Fonds zijn verheugd over het nieuws dat Henk Pröpper is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn bijdragen aan de literatuur, kunst en cultuur.



Henk Pröpper was van 2013 - 2019 voorzitter van het bestuur van het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling.



Voordat hij bij het Prins Claus Fonds kwam, was Henk Pröpper o.a. directeur van het Institut Néerlandais in Parijs, directeur van het Nederlands Letterenfonds, directeur van uitgeverij De Bezige Bij en interim-directeur van CPNB, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. In 2017 richtte hij Pröpper Advies op, een adviesbureau voor overheid, culturele organisaties en uitgeverijen.



In zijn laatste toespraak als bestuursvoorzitter tijdens de uitreiking van de Prins Claus Prijzen in 2018 zei Pröpper over zijn jaren bij het Fonds:



“Ik heb door de jaren heen mooie dingen meegemaakt, ik heb de kans gehad om zoveel geweldige mensen te ontmoeten… open mensen, open om te leren, open voor de ander, open om samen iets te creëren. Maar ook open voor de vaak lelijke realiteit, proberend, met de middelen en het grotere of kleinere talent dat we hebben, deel uit te maken van deze gemeenschap die werkt aan positieve verandering.”



Bij het bedanken van Henk Pröpper voor zijn jaren als bestuursvoorzitter tijdens diezelfde ceremonie, merkte ZKH Prins Constantijn, erevoorzitter van het bestuur, met name Pröpper's intellectuele bijdrage en zijn nederigheid op. Ook zei hij: “U heeft veel geïnvesteerd om ons vooruit te helpen, en ik denk dat u het Fonds in zeer goede staat achterlaat.”



De opvolger van Henk Pröpper als voorzitter van het bestuur van het Prins Claus Fonds, Ila Kasem:



“Henk was een inspirerend voorzitter voor het Fonds. Hij vervulde zijn rol op een prikkelende en sympathieke wijze, toegewijd aan de internationale visie van het Fonds. Hiervoor en voor zijn andere werk, het promoten van Nederlandse literatuur en cultuur in binnen- en buitenland, verdient Henk zeker deze Koninklijke onderscheiding.”



Het Prins Claus Fonds ondersteunt, verbindt en eert kunstenaars en voorvechters van cultuur daar waar culturele expressie wordt onderdrukt.