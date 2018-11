Uitreiking Pro-Motor award 2018

Vijf projecten in het beroepsonderwijs strijden woensdag 28 november aanstaande om de Pro-Motor award 2018. De genomineerde projecten uit het hele land geven met een innovatieve aanpak invulling aan het maatschappelijke thema Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast is er veel aandacht voor initiatieven die kwetsbare mensen ondersteunen bij het vinden van een arbeidsplaats in een snel veranderende arbeidsmarkt. En voor het om- en bijscholen van mensen die willen switchen van werk zodat ze beschikken over de juiste kennis en vaardigheden voor hun toekomst. Zo worden zowel tekorten op de arbeidsmarkt aangepakt, als de kansen op werk sterk verbeterd. De Pro-Motor award wordt uitgereikt door de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Mariëtte Hamer: “De genomineerden zijn inspiratiebronnen voor bedrijven, opleidingen en beleidsmakers in de regio én in de steden voor het vertalen van plannen naar toepassing en praktijk. Die laatste twee woorden, toepassing en praktijk, vormen meteen het hart van hbo en mbo.”







Datum: 28 november 2018



Locatie: Acht+ Meerwarenhuis in Amersfoort



Tijd: 17.00 tot 19.00 uur







Genomineerden van de Pro-Motor award 2018:



1] De Power Course - Hogeschool Arnhem Nijmegen / Sustainable Electric Energy Centre of Expertise



Dit initiatief van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en hoogspanningsnetbeheerder Tennet richt zich op de bij- en opscholing van nieuwe en bestaande medewerkers van bedrijven in de energietransitie en duurzame energie. Het project weet een diverse doelgroep te bereiken (zowel in niveau als achtergrond) en ook studenten in andere domeinen via een minor kennis te laten maken met de energiesector via een Power Minor. In 2017 zijn meer deelnemers dan ooit op en omgeschoold, waarvan veel al aan de slag zijn in de energietransitie.



HR-directeur Veronique Gremmen van Tennet over De Power Course: “Een schot in de roos, we zien nu dat ruim 70% van de voltijdstudenten die een Power Minor volgde in de energiesector aan de slag is gegaan. En met de energietransitie voor de deur is dat geen overbodige luxe. Een cadeau voor de hele energiesector dus.”



2] Open Learning Labs - Fontys Hogeschool Eindhoven Centre of Expertise High Tech Systemen en Materialen



Dit initiatief van het Fontys Centre of Expertise HTSM combineert allerlei leervormen voor studenten en werknemers in High Tech en agro-technische sectoren. Deelnemers leren in hun eigen omgeving en eigen tempo online, maar doen ook mee aan zogenaamde Lab-sessies om live te leren van experts. Er worden crossovers gemaakt met andere opleidingen en sectoren, zoals die in de zorg, de 3D-ontwikkeling, agro-tech en robotica. Met de opzet van de Open Learning Labs weet men de betrokken bedrijven en hun medewerkers de hogeschool binnen te trekken, zodat intensieve kennisuitwisseling met zowel, docenten, lectoraten als studenten mogelijk wordt.



Deelnemer Jeroen Leermakers: “Deelnemen aan de Open Learning Labs was voor mij een interessante ervaring. Thuis eerst in eigen tempo mijn robotkennis verrijkt met het onlinemateriaal. Daarna in het practicum lab een zeer interessante sessie met de leraar gehad. Ik vond het zo boeiend dat ik na de sessie robotarmen, ook nog de module mobiele robots heb gevolgd.”



3] Beyond - Academy for medical devices and logistics, ROC Leeuwenborgh, Zuid Limburg



Het project ‘Beyond, Academy for medical devices and logistics’ is een samenwerking van een groot cluster van medische bedrijven en organisaties met het mbo in Limburg. Daardoor is een krachtig initiatief ontstaan, dat zowel binnen de opleidingen als binnen de bedrijven mensen bijschoolt in het kader van de razendsnelle ontwikkelingen in deze vakgebieden. Het initiatief richt zich op verschillende niveaus. En er is een ‘voorportaalbedrijf’ opgezet voor de opleiding/trainingen om zij-instromers te kunnen laten snuffelen en wennen aan werken in deze cluster. Dit richt zich vooral op mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals Wajong’ers en statushouders. Men heeft inmiddels 40 van hen via dit voorportaal van ongeveer drie maanden kunnen doen instromen. Het bedrijf Manpower biedt zelfs een baangarantie bij het doorlopen van deze fase. Inmiddels hebben deze opleidingstrajecten geleid tot het uitgeven van 150 diploma’s.



Zo is er de 24-jarige Ali Noori, die zeven jaar geleden naar Nederland kwam na te zijn gevlucht uit Irak. Nu fiets hij sinds begin 2018 iedere dag naar zijn werk, heeft al een mbo-diploma op zak en heeft plannen om zich verder te bekwamen in het ICT-veld.



4] Make IT Work - Hogeschool van Amsterdam en Nederland ICT



In het project ‘Make IT Work’ werft de hogeschool met bedrijven werknemers zonder achtergrond in ‘tech’ en biedt hen via omscholing nieuwe functies als IT-medewerker op hbo-niveau. Zo wordt de relatief hoge werkloosheid onder sommigen groepen hoger opgeleiden en het tekort aan informatietechnologen tegelijk aangepakt Het leren gebeurt deels op het eigen werk, deels op de hogeschool. Het resultaat liegt er niet om. Honderden mensen hebben op deze manier inmiddels (nieuw) werk gevonden bij zo’n 85 deelnemende ondernemingen. Daarvan is een derde vrouw, al een relatief hoog aandeel voor deze sector. Het concept vindt in Nederland navolging, onder andere in Hilversum.



Eén van de nieuwe cursisten die op het Media Park van start gaat, is Witho Oost: “Ik verwacht binnen het komende jaar een stevige basis te kunnen leggen in mijn kennis en vaardigheden van Java en de IT-architectuur.” De tot bestuurskundige en journalist opgeleide Oost werkte de laatste tien jaar vooral in de markt van de online content. “Sinds drie jaar heb ik het gevoel als ik met IT'ers samen zit: ik wil doen wat jullie doen!”



5] Extra Strong - ROC Mondriaan Haaglanden



Het initiatief Extra Strong richt zich op het leren van ‘kwetsbare medewerkers’ in zorg en welzijn, die moeite hebben met het bijhouden van de vele veranderingen in hun vak en sector. Men wil hen behouden vanwege hun ervaring en inzet van vaak vele jaren. Het aanbod is heel doelgericht en focust zich op het voorkomen van uitval in de beroepspraktijk van mensen op mbo2 niveau voor wie upgrading naar het gewenste mbo3 niveau te veel gevraagd blijkt. Het project biedt meer maatwerk waardoor mensen voor wie taal en rekenen obstakels om op mbo3 niveau een diploma te halen, toch behouden blijven voor het werk in de zorg. Inmiddels hebben 40 mensen deelgenomen en zij blijken er in hun dagelijks werk er duidelijk baat bij te hebben.



Marjolijn van der Meer, directeur zorg en welzijn: “Maatwerktrajecten voor mensen die zich al jarenlang met hart en ziel inzetten voor hun cliënten zijn een meerwaarde voor hun duurzame inzetbaarheid.”