Ore Design toont kaasmes voor 'keukengeluk' op designevent MEESTERLIJK

23 oktober 2018, Heeten, Overijssel - Frans Kortenhorst ontwikkelt handgemaakte keukentools, dit jaar een kaasmes in een houder. Hij toont dit keukentool op het drie dagen durende event Meesterlijk - Design en Crafts, in de Westergasfabriek in Amsterdam vanaf 30 november. Met zijn in 2015 opgerichte Ore Design ontwikkelde hij eerder een notenkraker en opener. Hij wil dat mensen wel varen bij zijn talrijke vindingen en omschrijft de producten als handgemaakt keukengeluk.



Dit kaasmes is gemaakt om het vingertoppen-gevaarlijke wegsnijden van kaaskorsten goed te laten verlopen. Het kaasmes kan echter meer: het snijdt plakjes af van een punt harde kaas en kan ook blokjes kaas snijden.



Een liefde voor goed gereedschap en een passie voor koken leiden bij Frans Kortenhorst tot talloze nieuwe uitvindingen. Hij claimt de oplossing te hebben voor het feit dat de meeste kaasmessen rondweg ongeschikt zijn om er kaaskorsten mee te snijden. Door met een scherp mesje de harde kaaskorst te verwijderen riskeert men dat de vingertoppen tot bloedens toe geraakt worden. 'Het is een bekend, gevaarlijk en onopgelost probleem…tot nu toe', zegt de maker.



Het geheim van de smid zit hem in de geleiding van het kaasmes. Het zorgt ervoor dat men een hand vrij heeft om de kaas goed vast te houden en tegen het mes te plaatsen. Het kaasmes wordt voorts met lichte druk door de kaas geduwd waardoor het plakje kaas van het mes krult.



De productie vindt lokaal plaats, industrieel design, handwerk en sociaal ondernemen worden met elkaar verbonden. Het resulteert is een nieuw soort design-denken, elk artikel is uniek en draagt het handschrift van de maker. Dit wil ook zeggen dat het bewerken tot de perfectie bereikt wordt is losgelaten. ‘Als een product er mooi, authentiek en ambachtelijk vormgegeven uitziet is het àf’.



In Heeten heeft Ore Design een inspiratie-werkplaats ingericht waar bezoekers niet alleen welkom zijn maar ook getrakteerd worden op een ‘kijkje in de keuken’.



Andere producten als The Ore Nutcracker en The Ore Opener zijn de afgelopen jaren ontwikkeld om met weinig kracht een noot te kraken ‘de dop breekt, de noot blijft heel’. Of in het geval van de opener, een jampotdeksel of kroonkurk te openen. ‘Wat ik vaak hoor van mensen met gewrichtsproblemen aan de handen is dat ze baat hebben bij het gebruik en dit is geen toeval want ook dit aspect krijgt de volle aandacht in het ontwerpproces.



Het mes snijdt letterlijk aan twee kanten; plakjes voor de fijnproevers want een verfijnd plakje kaas geeft meer smaak en smalle reepjes wat dikkere kaas. Hiervoor wordt het mes omgekeerd en in de tweede groeve gestoken van de houder waarin het mes geleid wordt. ‘Zo werkt aandacht voor voedsel en wordt kaas design', geeft hij mee.