Initiatiefnemers willen helpen met onderwijs in digitale vaardigheden en technologie



Educatief platform SkillsDojo bereidt kinderen voor op digitale maatschappij



SkillsDojo is een nieuw educatief online platform voor kinderen van 6 t/m 14 jaar waarop zij, thuis of op school, digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Zo kunnen zij beter voorbereid worden op de maatschappij van de toekomst. Met de start van de basisscholen deze maand, willen de initiatiefnemers leerkrachten helpen met het onderwijzen van digitale vaardigheden en technologie. Het gratis platform wordt al gebruikt door scholen in Nederland en België. Na de zomervakantie biedt SkillsDojo een nieuwe serie over kunstmatige intelligentie.



De maatschappij digitaliseert in hoog tempo. Momenteel gaan de ontwikkelingen extra snel vanwege de coronacrisis, waardoor leerlingen, docenten en ouders worden gedwongen om meer digitaal te werken. Uit onderzoek van Kennisnet is echter gebleken dat kinderen en jongvolwassenen minder digitaal vaardig zijn dan zij zelf denken (https://www.kennisnet.nl/publicaties/monitor-jeugd-en-media/). Bovendien zijn leerkrachten nauwelijks getraind in het omgaan met de nieuwe technologieën en hebben zij grote behoefte aan bijscholing in mediawijsheid (https://www.mediawijzer.net/onderzoek-leraren-hebben-grote-behoefte-aan-bijscholing-mediawijsheid/).



Skills ontwikkelen



Op SkillsDojo vinden kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar spannende lessen (‘missies’) waarmee ze zelf verschillende technologieën kunnen ontdekken en zo hun digitale skills ontwikkelen. Dat kan zelfstandig, thuis of op school. De missies bestaan uit video’s die stapsgewijs uitleggen wat ze moeten doen. Het enige wat de kinderen nodig hebben, is een laptop of tablet en materialen zoals papier, pen en een schaar of gangbare gereedschappen.



Zelf ontwikkeld



De initiatiefnemers van het platform zijn Jeroen Storm en zijn vrouw Inez Stevelmans. Zij zijn beiden docent in het hoger onderwijs en hebben twee kinderen op de basisschool. “Wij willen onze kinderen voorbereiden op de toekomstige maatschappij. Daarom zijn we zelf begonnen met hen te onderwijzen in digitale vaardigheden”, vertelt Storm. “Met onze ervaring in het onderwijs hebben we zelf lessen daarover samengesteld. We vinden het belangrijk dat kinderen leren nadenken over de waarde van digitale technologie en media, voor zichzelf en de samenleving.”



Nieuwe serie



Vanaf augustus biedt SkillsDojo een nieuwe serie over kunstmatige intelligentie, voor kinderen vanaf 10 jaar. In deze serie leren zij over slimme computerprogramma’s en zelflerende machines, waarmee zij in de toekomst dagelijks in contact zullen komen. De serie maakt kinderen op een begrijpelijke en praktische manier bewust van de issues omtrent persoonsgebonden data en kunstmatige intelligentie.